秋高氣爽最適合就是行山,鄺潔楹(Judy)昨日(5/11)就相約好姊妹陳婉衡(Alycia)和鞏姿希(Krystl)一齊行城門水塘。三位靚女齊齊穿上Sports Bra曬美好身形,熱愛運動的陳婉衡大爆Judy同鞏姿希是第一次行山,沿途看到猴子更尖叫聲連連,非常興奮。

鄺潔楹就相約好姊妹陳婉衡和鞏姿希一齊行城門水塘。(IG/ @krystl.kung)

Judy寫着:「Got my sweat on with Alycia and Krystl.」而Krystl則在貼文中寫道:「又另一個第一次畀咗佢地兩個,傾下癲下就行完。原來行山真係好似會上癮Let’s do it again next time!」網民大讚靚人配靚景外,仲留言話想Join!

