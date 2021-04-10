ViuTV推8大藝人衝出國際　強尼認公司增加培訓：上堂學配音同做戲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-10 19:30

在2016年啟播的ViuTV至今已踏入五周年，旗下藝人陣容愈來愈鼎盛，近日更一口氣連推三個新節目，包括《無限斜棟有限公司》、《考有Feel》及《YOLO的練習曲》，為慶祝ViuTV 五周年造勢。ViuTV董事兼總經理魯庭暉（魯暉）近日接受傳媒訪問時透露，將會與湯唯及劉詩詩的前經理人Maria（鄭嫦青）合作，將旗下藝人推向國際，當中重點推介8位藝人包括MIRROR成員姜濤、Lokman（楊樂文）、強尼、駱振偉（Thor）、陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）及李炘頤（Alina，前名李靜蓮）。

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強尼同陳俞希（Hailey）被封為ViuTV「一哥」同「一姐」。（資料圖片）

ViuTV的皇牌選秀節目《全民造星》系列成功掀起全城熱話，男團MIRROR的人氣更勢如破竹，不但廣告代言接不停，一眾成員還積極佔據影視圈版圖，當中人氣王姜濤單單在2021年四個月內保守估計已接至少20個廣告，曾主演電影《狂舞派》的Lokman舞藝出色，而由有線球彩台兼職講波佬到如今被封為ViuTV「一哥」的強尼、𡃁模出身到近年主持了多個節目的ViuTV「一姐」Hailey、歌手出身但靠主持《Chill Club》成功翻身的Thor、因為參加ViuTV節目《辣伙頭》及《金剛旅神團》而爆紅的Shirley及Yoshi、憑《全民造星III》再次彈起的Alina，位位都是本地新星，而且各有所長，絕對潛力無限！

專訪︱演藝事業源於足球場 強尼感激父親傳授基本功：睇嘢闊咗！

沈殷怡（Shirley）同余逸思（Yoshi）兩位都是長腿女神！（IG@shamshirley）

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Alina憑《全民造星III》再次彈起。（IG@alinaln_）

據知8位幸運兒將會接觸到國際團隊及製作公司，並試戲及拍片，有機會被製作團隊選中，參演外國的戲劇及節目。其實姜濤出道半年已經率先在《退休女皇》擔正，其後亦客串《男排女將》及接拍《太平紋身店》，去年更特意飛往台灣拍攝《超感應學園》，出道短短兩年已經擔正兩部劇集。而由主持轉型做演員的強尼在去年的劇集《暖男爸爸》中的演出亦大獲好評，他在接受《香港01》訪問時亦表示非常期待未來發展：「我覺得可以試多啲拍戲，劇集、電影之類，其實都報咗啲Course（課程）嘅，公司都有安排啲Course（課程）畀我哋上嘅，唔同類型都有。得閒都會上下Acting Class（演戲堂），同人一齊上堂做戲都好開心。但呢排忙，遲啲啦，真係要啲時間嘅，因為你要做功課，一晚要上幾個鐘。公司最近安排咗個配音班畀我哋上，等我哋學下用啲聲，我哋大部分人都有報（讀）。」