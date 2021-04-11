愛美麗狂想曲．短評︱感情戲未必悶　李佳芯成功帶出獨立自強主旨

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-11 08:00

TVB劇集《愛美麗狂想曲》已經播出一半，劇集首周收視有23.6點，以近期播出的劇集來看，成績尚算可以。雖然相比起前兩周來看，第三周的劇情感覺比較平淡，但其實主要原因是由於集中在感情戲上，加上劇中的感情線比較多，所以容易令觀眾分散注意力，不過同時女主角王麗美（李佳芯飾）亦有很大的轉變。

本周劇情感覺比較平淡。（劇照）

劇情漸趨平淡

劇中角色眾多，單單是Matt少（陳豪飾）手下已經有一Team人，而空降的Mandy（朱智賢飾）又帶來一批新人，兩個團隊為了爭生意針鋒相對，但兩位CEO又不是處處勾心鬥角，而是將零零碎碎的片段串聯起來，令到衝突性減弱，自然削弱了緊張感。如果在團隊比拼上更加有火藥味，譬如爭做「話事人」，相信會更加精彩。

Matt少（陳豪飾）同Mandy（朱智賢飾）各自有團隊，但在公司鬥爭方面火藥味不夠濃。（劇照）

Kiki（楊詩敏/蝦頭飾）同蘇澤基（曹永廉飾）的床戲以搞笑成分居多。（YouTube影片截圖）

感情線有暗湧

劇中感情線多，但幾乎每一段都是三角戀，當中Kiki（楊詩敏/蝦頭飾）原本計劃與醫生男友BabyBaby（林溥來/Patrick Sir飾）結婚，但又因為酒後亂性同蘇澤基（曹永廉飾）發生關係；Matt少明明鍾意王麗美，但又主動讓愛，促成Rex（何廣沛飾）同王麗美正式拍拖；阿Yan（譚凱琪飾）傾慕韓磊（黃子恆飾），但對方已經結婚生仔；小勇（陳瀅飾）同師兄王林（黎振燁飾）終於拍拖，但原來王林多次出軌，令唐仁（蕭正楠飾）非常氣憤。多條感情線都出現危機，吸引觀眾繼續追看，期待之後的發展。

Matt少明明鍾意王麗美，但又主動讓愛。（YouTube影片截圖）

阿Yan（譚凱琪飾）傾慕韓磊（黃子恆飾），但對方已經結婚生仔。（劇照）

王麗美心態轉變坦誠相對

王麗美初初以26歲的後生女身份加入天睿，除了好姊妹Kiki之外，沒有人知道她的年齡秘密。失婚的王麗美以年青人的心態重新活一次，享受了26歲帶來的一切，更重拾戀愛的滋味，但這個大話終於被識穿，原來她已經36歲，更發現了她有一個仔軒軒（黃庭鋒飾）。不過王麗美選擇坦誠一切，其實從她的選擇來看，她的心態已經有轉變，她不再患得患失，而是有勇氣面對自己作出的每個決定，觀眾在她身上或多或少都能學到處理事情的態度，同這個角色一起成長，帶出女性獨立自強這個主旨。

王麗美選擇坦誠一切。（YouTube影片截圖）

軒軒（黃庭鋒飾）終於出場。（YouTube影片截圖）

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