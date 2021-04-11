黃可盈IG浸浴相竟然被網友鬧綠茶婊　嬲爆回應：憎我又要follow

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-11 16:00

早年拍攝避孕套廣告而獲封「岡本女神」的黃可盈，近日在社交網站大玩「殘酷二選一」，問題就是：「女仔用自己外貌/身材/單純係女嘅身份而獲得著數係咪好正常㗎」，Yes and No的選擇當中結果有70%以上的網友選擇Yes，可盈認為這個結果屬意想不到：「OH NO 原來係我諗得太天真，我一直以為人類係唔應該咁樣拎Advantage嘅添。」

可盈IG張張相都好靚。（IG：flaviawg）

然後有很多網友對可盈這個問題很感興趣，因此可盈決定將問題再問多一次，不過字眼是改了一些，「女仔用自己外貌/身材/單純係女而拎著數 大家覺得應唔應該？」這次結果有67%的網友選擇了No，可盈笑言猜不到這個話題會引起這麼多人的興趣，希望大家更了解自己。

最近IG發布浸浴相。（IG：flaviawg）

另外有網友便到她的一個浸浴post留言，未知什麼原因，這名網友一來便罵可盈，「唔該你唔好咁綠茶錶喇」，可盈便將這句Cap圖放上Ig story，同時留言回覆這名網友：「憎我又要follow 何必辛苦自己呢 我活得好好呀」，然後不少網友力挺可盈，紛紛留言支持，「唔使理啲無謂人」。

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