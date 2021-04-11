怦然再心動｜王子文與富二代配對成功　公開為男方改英文名勁甜蜜

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-11 13:30

昨晚（10日）內地相體節目《怦然再心動》播出結局。（微博）

內地相睇節目《怦然再心動》昨日（10日）播出結局，34歲的內地女藝人王子文與素人吳永恩這對CP的結局一直令追看的觀眾非常期待二人是否能夠開花結果。在節目中王子文向吳永恩坦白有一個7歲大的兒子，吳永恩沒有絲毫的介意，更大方表示願意照顧對方及兒子，相當有擔當。

二人非常甜蜜。（微博）

在結局中二人成功配對，抱在一起擁吻，王子文亦在微博發文表達愛意，並放上2人的甜蜜合照，照片中二人的微笑也透露出滿滿的幸福感。王子文也將微博原本的英文名稱Olivia，換成了Ava，因為吳永恩在節目中為她取了一個英文名字叫Eva，再結合男方的名字Andrew，把E變成A就變成了這個字，王子文改名這個舉動實在太過甜蜜，閃瞎了一眾網友，同時上了微博熱搜，網友紛紛對這對戀人送上祝福，「為妳開心，要幸福喔」、、「太浪漫了！」。

表白啦要。（微博）

男友吳永恩其實早已被網友起底，現年32歲的他，身高183cm條件已經非常吸引，加上樣貌是一名標準帥哥，粗眉大眼睛，鼻高高的，放在娛樂圈當中也是首屈一指。另外吳永恩在美國長大，本科和研究生都在UCLA（加利福尼亞大學洛杉磯分校）讀書，他不僅英俊，而且學歷也很高。節目中，吳永恩說到在畢業後在Google工作，但因為環境太穩定沒有任何挑戰再加上家族需要他管理公司，所以辭了Google的工作回國，顯然吳永恩除了擁有帥氣樣貌，還是一名標準的富二代。

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