王祖藍親自教帶貨　黃建東：原來件產品唔好都可以講埋出嚟

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-13 12:34

黃建東首次做帶貨直播，就有王祖藍教路，獲益良多。(IG圖片)

自從Big Big Shop面世之後，無綫多次舉辦超級感謝祭，搵嚟多次小花、花旦邊食邊帶貨。不過，隨著綜藝節目改革，連感謝祭都變成《周末幫你慳啲啦》，除有黃建東、黃頌明主持之外，仲搵嚟喺內地有過多次帶貨直播經驗嘅王祖藍教路。

祖藍喺內地做過唔少帶貨直播，經驗十足。(影片截圖)

黃建東接受《香港01》訪問時透露正式錄影前，除開會、熟讀所有資料外，又親自試用產品。「不過其實好多謝祖藍湊住我哋，佢有教我哋點掌握節奏，例如係可能要比大家知道街價，然後話比大家知我哋特價係幾多，最後係秒殺價，要咁build up上去先會增加觀眾購買欲。同埋佢有特地提我唔好太誇張，一個好嘅帶貨員係要真誠，要比觀眾覺得我哋真係講緊件產品嘅事實，同埋件產品有咩唔好，原來都可以講埋出嚟，要持平去令觀眾相信你。同埋佢都有教我哋唔好用假tone，要真心、好似同朋友講嘢咁先有用。」

Big Big Shop去年多次舉行感謝祭，用誇張手法去帶貨。(影片截圖)

黃建東表示之前一直都有朋友找他做帶貨直播，但由於缺乏經驗，所以一直未有嘗試，但經過《周末幫你慳啲啦》，黃建東認為自己可以在這方面多作發展。「我相信之後會愈來愈熟悉呢個模式，但都要學識點精簡地將件貨喺兩分半鐘內令觀眾明白件貨品嘅好處、同埋令佢想買。」

黃建東近來瘦身20磅，他表示「肥仔」角色去年大家都睇唔少，所以決心做GYM減肥。(受訪者提供)

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