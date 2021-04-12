《造星II》張天賦MC與花姐有非一般關係：決賽完佢喺後台攬一攬我

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-12 22:15

ViuTV為本地樂壇發掘出不少新血，尤其是《全星造星》系列，更發掘到了姜濤、MIRROR、ERROR、P1X3L等新一代偶像。日前（11/04）《全星造星II》的亞軍張天賦（MC）出席電競賽車比賽活動，他接受《香港01》訪問時，就提到當初不與「花姐」簽約的原因。

《全星造星II》的亞軍張天賦（MC）出席電競賽車比賽活動。（梁碧玲攝）

張天賦（MC）說：「因為我認為自己未完成ready，所以用咗兩年時間去諗清楚自己想要啲咩，同時去增值下。」是不是覺得單飛發展更好？他說：「嗰時公司都有問我，我都係覺得我鍾意自由多啲。我認為一team嘅話，自由度冇咁大。」

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張天賦MC解釋唔簽ViuTV的原因。（梁碧玲攝）

MC表示自己愛自由，是不是暗示不喜歡被「花姐」管教？他想了一會，說：「《全星造星》嘅時候，我覺得俾花姐管係好嘅，畀得最多提點嘅都係花姐，佢嘅管都起到好好作用。」還分享了一個令他印象深刻的經歷：「決賽完咗之後，花姐喺後台攬一攬我話：『你表現好好吖。』但係佢就戥我唔抵，覺得我決賽揀錯歌。佢畀我嘅感覺，未去到一個媽咪，但係都有1/4個媽咪咁。」