《造星II》MC張天賦出道作《Good Time》迅破50萬　冀今年推4首歌

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-04 23:06

世紀疫症爆發，全球娛樂產業同告遭殃，很多新人都要押後出道日期。就以香港為例，2019年ViuTV舉辦的選秀節目兼真人騷《全民造星II》，當時一班參賽者若然在正常的市場操作下，應該很大機會在2020年出道，屬於十強的曾比特（Mike）、歐鎮灝（George），還有奪得總冠軍的吳啟洋（Phoebus），比賽結束後一直沒有着落，最終要等到去年底才落實簽約環球唱片，並分別以個人及男子組合P1X3L的名義（第三位成員為同樣是參加《造星II》葉振弘）於2021年初出道，前者的「處女作」《我不如》早前更順利成為商業電台「903專業推介」冠軍歌。 參賽期間因唱功了得而貴為「人氣王」的亞軍得主張天賦（Michael，簡稱MC），在《造星II》「畢業」後不久，已表明無意跟ViuTV簽約，直至去年除夕才宣布加盟華納唱片。一班「賦二代」（MC粉絲稱呼）「餓」足三個月，總算盼到偶像第一首派台作《Good Time》於3月30日推出，雖然面對「大師兄」MIRROR的「派歌狂潮」夾擊 ── 由3月17日至3月31日期間先後推出團隊歌《WARRIOR》和4首成員單曲（《狂人日記》、《Master Class》、《DWBF》、《黑之呼吸》），惟無損MC新歌MV的號召力，在YouTube上架短短100小時內已衝破50萬點擊紀錄，截至今天晚上9時半，瀏覽率已超越60萬，全速向百萬大關進發。 撰文：游大東

MC張天賦簽約華納後，於3月30日推出「出道歌」《Good Time》。

現時MC的YouTube頻道訂戶人數超過三萬，他由2019年12月底開始，亦即完成《全民造星II》賽事之後，便開始每隔一段時間推出短片，絕大部份為翻唱別人的歌，比如李治廷的《尼古拉》、關楚耀的《飢餓遊戲》和陳冠希featuring MC仁、陳奐仁和胡蓓蔚的《香港地》，當中最受歡迎的，是去年10月上架、重新演繹盧廣仲的《刻在我心底的名字》，至今累積瀏覽率高達58.5萬，為開台以來最高，惟這個紀錄很快會被出道作《Good Time》打破，事關這支MV於3月30日推出之後的100個小時內，已迅速衝破50萬大關，氣勢如虹，雖然遠遠未及「師兄」呂爵安《E先生 連環不幸事件》的233萬超強點擊紀錄，但已較曾比特的《我不如》（45萬）及P1X3L的《Braceless》（21.2萬）高。

MC透過WhatsApp回覆查詢時坦言，《Good Time》獲得歌迷熱烈支持，而且點擊率愈算愈有，令他相當鼓舞。「其實（點擊）過50萬，係一件好開心嘅事，因為畢竟呢個（紀錄）喺YouTube（自己頻道）嚟講嘅話，係暫時以嚟最好嘅成績，因為距離我（完成）《造星II》都已經就快一年多時間，見到仲有咁多人肯留意我、支持我，呢個係好緊要。」據經理人透露，今次MC只花了4個Sessions，即16小時便完成錄音，相當輕鬆，不過他笑言監製着緊的並非自己唱功，而在錄音時的狀態，跟自己的想法有出入，「今次錄音都算順利，反而執着嘅位多數唔係喺唱功方面，而係喺用咩感覺去演繹呢首歌，甚至乎係把聲當日嘅狀態，因為有一日係，我覺得當時嘅聲線狀態未必係最好，但相反監製Randy（周錫漢）特別鍾意我嗰一日嘅演繹，呢件事對我嚟講都幾得意。」

2019年12月，MC（右）在《全民造星II總決賽》獲得亞軍，冠軍和季軍分別為吳啟洋（Phoebus／中）和李祉均（Oscar／左）。（資料圖片）

《Good Time》由林寶填詞，作曲人則有三位，分別來自香港的SOHO、台灣的吳鏑，以及韓國獨立歌手、擅長R&B與騷靈音樂的Jimmy Brown，三人聯手創作出這首輕快的R&B旋律。歌名還有其中兩句歌詞：「Cos what we have is good time, good time, good time／Wheather they are bad times, tough time, down time」令人想起19世紀英國著名作家狄更斯（Charles Dickens）於1859年推出的經典著作《雙城記》（A Tale of Two Cities）裏開首的頭兩句：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」（It was the best of times, it was the worst of times.），恰好呼應160多年後、遭疫情蹂躪的現世。

這場持續超過一年的世紀疫情下，香港人只能長時間困在家中「避疫」，無法出走，變成無形的壓力，但MC和製作團隊卻希望透過這首歌來安撫大家，就算身處在「Bad Time」之中，仍然要好好的過活，就算戲院關閉，食肆提早打烊，跟好朋友難以見面，緊記要好好的享受獨處時間，這樣至少可以令自己置身於「Good Time」之中，所以林寶筆下「到冰川浸溫泉」、「坐飛船上太空」、「於逃生艙學種花」這些天馬行空的歌詞，旨在帶出「時代有時很差／不必心淡」這句重點，環境不變便心態要變。據MC早前於直播中預告，繼《Good Time》派台之後，自己和唱片公司已積極籌備之後的新作，預料全年總共會推出4首單曲，外界認為此舉是為了爭奪2022年的新人獎項儲足「彈藥」，相信今年的「樂壇新人大戰」必定戰況激烈，甚有睇頭。

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