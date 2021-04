《造星II》MC張天賦出道作《Good Time》迅破50萬　冀今年推4首歌

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-04-04 23:06

世紀疫症爆發,全球娛樂產業同告遭殃,很多新人都要押後出道日期。就以香港為例,2019年ViuTV舉辦的選秀節目兼真人騷《全民造星II》,當時一班參賽者若然在正常的市場操作下,應該很大機會在2020年出道,屬於十強的曾比特(Mike)、歐鎮灝(George),還有奪得總冠軍的吳啟洋(Phoebus),比賽結束後一直沒有着落,最終要等到去年底才落實簽約環球唱片,並分別以個人及男子組合P1X3L的名義(第三位成員為同樣是參加《造星II》葉振弘)於2021年初出道,前者的「處女作」《我不如》早前更順利成為商業電台「903專業推介」冠軍歌。 參賽期間因唱功了得而貴為「人氣王」的亞軍得主張天賦(Michael,簡稱MC),在《造星II》「畢業」後不久,已表明無意跟ViuTV簽約,直至去年除夕才宣布加盟華納唱片。一班「賦二代」(MC粉絲稱呼)「餓」足三個月,總算盼到偶像第一首派台作《Good Time》於3月30日推出,雖然面對「大師兄」MIRROR的「派歌狂潮」夾擊 ── 由3月17日至3月31日期間先後推出團隊歌《WARRIOR》和4首成員單曲(《狂人日記》、《Master Class》、《DWBF》、《黑之呼吸》),惟無損MC新歌MV的號召力,在YouTube上架短短100小時內已衝破50萬點擊紀錄,截至今天晚上9時半,瀏覽率已超越60萬,全速向百萬大關進發。 撰文:游大東

MC張天賦簽約華納後,於3月30日推出「出道歌」《Good Time》。

現時MC的YouTube頻道訂戶人數超過三萬,他由2019年12月底開始,亦即完成《全民造星II》賽事之後,便開始每隔一段時間推出短片,絕大部份為翻唱別人的歌,比如李治廷的《尼古拉》、關楚耀的《飢餓遊戲》和陳冠希featuring MC仁、陳奐仁和胡蓓蔚的《香港地》,當中最受歡迎的,是去年10月上架、重新演繹盧廣仲的《刻在我心底的名字》,至今累積瀏覽率高達58.5萬,為開台以來最高,惟這個紀錄很快會被出道作《Good Time》打破,事關這支MV於3月30日推出之後的100個小時內,已迅速衝破50萬大關,氣勢如虹,雖然遠遠未及「師兄」呂爵安《E先生 連環不幸事件》的233萬超強點擊紀錄,但已較曾比特的《我不如》(45萬)及P1X3L的《Braceless》(21.2萬)高。

MC透過WhatsApp回覆查詢時坦言,《Good Time》獲得歌迷熱烈支持,而且點擊率愈算愈有,令他相當鼓舞。「其實(點擊)過50萬,係一件好開心嘅事,因為畢竟呢個(紀錄)喺YouTube(自己頻道)嚟講嘅話,係暫時以嚟最好嘅成績,因為距離我(完成)《造星II》都已經就快一年多時間,見到仲有咁多人肯留意我、支持我,呢個係好緊要。」據經理人透露,今次MC只花了4個Sessions,即16小時便完成錄音,相當輕鬆,不過他笑言監製着緊的並非自己唱功,而在錄音時的狀態,跟自己的想法有出入,「今次錄音都算順利,反而執着嘅位多數唔係喺唱功方面,而係喺用咩感覺去演繹呢首歌,甚至乎係把聲當日嘅狀態,因為有一日係,我覺得當時嘅聲線狀態未必係最好,但相反監製Randy(周錫漢)特別鍾意我嗰一日嘅演繹,呢件事對我嚟講都幾得意。」

2019年12月,MC(右)在《全民造星II總決賽》獲得亞軍,冠軍和季軍分別為吳啟洋(Phoebus/中)和李祉均(Oscar/左)。(資料圖片)

《Good Time》由林寶填詞,作曲人則有三位,分別來自香港的SOHO、台灣的吳鏑,以及韓國獨立歌手、擅長R&B與騷靈音樂的Jimmy Brown,三人聯手創作出這首輕快的R&B旋律。歌名還有其中兩句歌詞:「Cos what we have is good time, good time, good time/Wheather they are bad times, tough time, down time」令人想起19世紀英國著名作家狄更斯(Charles Dickens)於1859年推出的經典著作《雙城記》(A Tale of Two Cities)裏開首的頭兩句:「這是最好的時代,也是最壞的時代。」(It was the best of times, it was the worst of times.),恰好呼應160多年後、遭疫情蹂躪的現世。

這場持續超過一年的世紀疫情下,香港人只能長時間困在家中「避疫」,無法出走,變成無形的壓力,但MC和製作團隊卻希望透過這首歌來安撫大家,就算身處在「Bad Time」之中,仍然要好好的過活,就算戲院關閉,食肆提早打烊,跟好朋友難以見面,緊記要好好的享受獨處時間,這樣至少可以令自己置身於「Good Time」之中,所以林寶筆下「到冰川浸溫泉」、「坐飛船上太空」、「於逃生艙學種花」這些天馬行空的歌詞,旨在帶出「時代有時很差/不必心淡」這句重點,環境不變便心態要變。據MC早前於直播中預告,繼《Good Time》派台之後,自己和唱片公司已積極籌備之後的新作,預料全年總共會推出4首單曲,外界認為此舉是為了爭奪2022年的新人獎項儲足「彈藥」,相信今年的「樂壇新人大戰」必定戰況激烈,甚有睇頭。

