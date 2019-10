【全民造星II】張天賦MC唱功受評判激讚　網民︰但唔係好識做人

ViuTV選秀節目《全民造星II》節目播出一周,踏入第二周的比賽,周一(7日)播出的第5集,出場的6位參賽者都有唱歌的部分,當中最令亮眼的表演是28號的MC(張天賦),他唱出Sam Smith的《I’m Not The Only One》。

22歲的MC本身是駐唱歌手和自由工作者,外表靚靚仔仔,仲非常唱得,拿著一把結他自彈自唱《I’m Not The Only One》,順利為他帶來5盞藍燈的佳績,連出名手緊的評判王貽興都大讚他的表演是完全值得拿到5星,導演陳詠燊就話他是「目前為止最有星味的人」,歌手林二汶仲話想同佢合唱,非常猛料!不過在播出花絮的一部分,就透露他有遲到的問題,排舞,連拍MV都遲到,大大影響大家對他的印象,而且當工作人員指出他遲到會拖累其他人時,他說︰「我們是一個團隊,共同進退,我覺得他們願意等我。」不禁引起網民討論他的態度,有人留言指︰「唱功好好,樣都唔錯。執執佢d(啲)態度應該可以冠軍!」和「歌係唱得唔錯,但唔係好識做人」等等,不過其實他後來也有透露自己有一個患病的爸爸,所以時間上又要趕工作,比較繁忙。希望他可以改善一下遲到的問題,相信一定會成為熱門人馬!

