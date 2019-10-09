【全民造星II】張天賦MC唱功受評判激讚　網民︰但唔係好識做人

ViuTV選秀節目《全民造星II》節目播出一周，踏入第二周的比賽，周一（7日）播出的第5集，出場的6位參賽者都有唱歌的部分，當中最令亮眼的表演是28號的MC（張天賦），他唱出Sam Smith的《I’m Not The Only One》。

MC的表演好精彩。（電視截圖）

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22歲的MC本身是駐唱歌手和自由工作者，外表靚靚仔仔，仲非常唱得，拿著一把結他自彈自唱《I’m Not The Only One》，順利為他帶來5盞藍燈的佳績，連出名手緊的評判王貽興都大讚他的表演是完全值得拿到5星，導演陳詠燊就話他是「目前為止最有星味的人」，歌手林二汶仲話想同佢合唱，非常猛料！不過在播出花絮的一部分，就透露他有遲到的問題，排舞，連拍MV都遲到，大大影響大家對他的印象，而且當工作人員指出他遲到會拖累其他人時，他說︰「我們是一個團隊，共同進退，我覺得他們願意等我。」不禁引起網民討論他的態度，有人留言指︰「唱功好好，樣都唔錯。執執佢d（啲）態度應該可以冠軍！」和「歌係唱得唔錯，但唔係好識做人」等等，不過其實他後來也有透露自己有一個患病的爸爸，所以時間上又要趕工作，比較繁忙。希望他可以改善一下遲到的問題，相信一定會成為熱門人馬！

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