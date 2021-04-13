師父有請 | 馮盈盈想搣甩釣金龜標籤：月入8000蚊以下先好嚟搵我

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-13 01:00

由麥玲玲和林盛斌（Bob）主持的節目《Master’s Talk師父有請》，最新一集邀來前緋聞男女方力申、陳自瑤（YoYo）、馮盈盈作客，期間方力申和Yoyo堅稱沒有拍過拖。

方力申和陳自瑤堅稱沒有拍過拖。

方力申和Yoyo於2006年合作拍MV《大細心》而鬧出緋聞，之前後卻鮮有同場。今次在節目中重提當年緋聞，二人同時舉手發誓從來沒有拍過拖，拍完MV後更沒有見過面。有傳胡心諾（現名胡淽喬）曾主動問小方交換電話不果，方力申沒有正面回應，僅表示「大家都知我有拍過10年嘅拖」，當時要遠離誘惑。

另外麥玲玲又提到Yoyo在《萬千星輝頒獎典禮2020》中黑面事件，Yoyo指只是沒有表情比較淡然，又強調自己真有微笑，可能鏡頭影不到。

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》以大熱姿態羸得「雙料視帝」，他在台上激罕多謝老婆陳自瑤 (Yoyo) ，不過當時Yoyo竟然面無表情，疑似「黑面」回應老公，瞬即掀起了話題。由於兩人近年屢傳婚變，Yoyo當晚這個表情令人有無限聯想。

至於馮盈盈繼續否認釣金龜，為了應對負面新聞，她早已訂下規矩，「我已經公開設咗個規矩，月入8000蚊以下先好嚟搵我，我唔想再被人話我係釣金龜，不過而家搵8000蚊樓下好少，可能難搵過有錢人，希望有人可以介紹吓。」

馮盈盈不想再被標籤釣金龜。

馮盈盈又慨歎每日都有新聞，「我每日會上網搜尋自己個名10次，擔心又有新聞出街，好似開六合彩咁睇吓今日開咩話題先。」最後她笑言，出街被偷拍最嬲是爆料人有錢收，自己則沒有，「佢哋收萬幾蚊分分鐘貴過我一集騷錢。」

即看馮盈盈靚相：

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同場加映馮盈盈閨蜜余思霆靚相