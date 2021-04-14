小嫻一個原因被恥笑「難怪你不紅」　金剛護女友鬧爆網民：有病？

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-14 07:30

41歲台灣女星小嫻（黃瑜嫻）， 2020年認愛男友金剛（李信樵），目前在恆春夜市擺攤賣雞翼的他們，經常透過社交媒體分享日常生活，小倆口11日晚間開直播閒聊，小嫻想起日前有網友提問，因沒有即時回覆，慘被嗆：「難怪妳不紅」，金剛一聽立刻護愛：「你來找我嘛，你怎麼找她啊？」

小嫻在直播中表示，先前有網友好奇她和吳宗憲（憲哥）合唱時使用的咪高峰哪裡買，因一直沒有得到回應，該名網友惱羞成怒，狠嗆：「問個咪高峰有這麼難嗎？難怪妳不紅」，最後丟一句：「我不管妳有沒有看到」，導致小嫻看到訊息後很尷尬，不知道該如何回覆才好。

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小嫻解釋，其實之前詢問過憲哥咪高峰一事，不過得到的答案是目前還買不到：「如果有的話我就會講了啊，我哪是那種私藏的人，我絕對會講！」針對網友狠嗆：「難怪妳不紅」，小嫻自我調侃：「我很想要跟他說，我是太紅，紅到發紫，所以我不是紅的，我是紫的。」

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金剛聽聞後勸導：「其實講話不需要這麼不好聽，大家客氣嘛。」小嫻說，雖然對方私訊內容很不客氣，不過她猜測該網友是想釣回覆，而金剛也隔空向對方喊話：「紅不紅的定義是什麼？你要說不紅，你來找我嘛！你怎麼會找她咧？有病？」

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