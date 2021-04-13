奶牛陰謀｜人類自掘墳墓導致物種滅亡　茹素才是拯救地球唯一出路

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-13 21:00

全球暖化持續惡化，人類活動釋放的溫室氣體影響兩極暖化的程度極高，海冰也有融化的跡象，物種正邁向滅絕之路。當大家都以為改變生活習慣，如減少用水及塑膠產品就能拯救地球的話，絕對是大錯特錯。繼Netflix早前推出的紀錄片《深海陰謀》（Seaspiracy）引起極大迴響後，相信在2014年播出的《奶牛陰謀：永遠不能說的秘密》（Cowspiracy），絕對顛覆了閣下對於「食肉」帶來益處的既有想法。

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雖然紀錄片在2014年推出，但絕對值得大家觀看。（紀錄片海報）

《奶牛陰謀》由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）監製及Kip Anderson執導，這部90分鐘的紀錄片詳細講述了環境污染導致地球即將滅亡的恐怖真相，並指出成為素食者是最有效的方法。紀錄片於2014年發行，於翌年9月在Netflix獨家上架。雖然當時沒有引起太多關注，但直至《深海陰謀》推出後，大家才意識到似乎人類根本就是自掘墳墓。

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紀錄片由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）擔任監製。（影片截圖）

作為環保主義者的導演Kip Anderson自細熱愛大自然，因無意中收看了前美國總統戈爾（Al Gore）一部關於全球暖化的紀錄片而開始決心改變生活習慣，包括垃圾回收分類、轉換燈泡、縮短洗澡時間、改騎單車等，可惜過了多年環境污染的情況似乎日趨嚴重。直至看到一篇關於畜牧業產生的溫室氣體，竟然超過了運輸行業的總排放量的文章而感到驚訝。換句話，肉類和乳類製品行業產生的溫室氣體，超過了所有汽車、火車、飛機等的總排放廢氣量......

導演Kip Anderson為了減少地球污染而不再乘車，改騎單車。（影片截圖）

紀錄片中詳細分析了畜牧業對環境所造成的破壞更勝於石油產業，列出的數據更為驚嚇。在溫室氣體排放上，有 51% 的溫室氣體來自於畜牧業的牲畜及其衍生的產品，包括乳製品。當中牲畜所產生的氧化亞氮（Ｎitrous oxide）更是二氧化碳的296倍，同時佔了全球的65%，並消耗了世界上三份一的淡水。相信數據上不用繼續多提，牲畜業所帶來的影響竟遠超我們所想像，更是物種滅絕和91%的亞馬遜雨林遭到破壞的元兇。相反，交通工具所造成的溫室氣體僅佔 13%。

畜牧業及濫捕魚類當然是導致地球邁向滅亡之路的頭號兇手，不過最令人心寒的就是從來沒有任何環保組織發聲，而背後更藏着更大的陰謀。有環保學者認為，保育團體視而不見的主要原因是組織行會員制來籌集經費，若組織被貼上「反食肉」的標籤或反對人類日常生活習慣，相信不少人都會選擇避而不談。最重要的是，畜牧業為各國政府及大企業帶來無限金錢，要對抗這門生意，根本就是以卵擊石。

Kip特別訪問了牧場主人Howard Lyman，他曾在美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）節目上大爆畜牧業醜陋真相，卻因為說真話而捲入官司。細聽Lyman的經歷後，Kip開始覺得不對路，加上得悉有美國的積極分子和記者因嘗試報道畜牧業所帶來的負面影響而產業和聯邦調查局視為目標，拍攝紀錄片的資金又突然被切斷，令Kip想過放棄，但為了讓大家意識到所面對的危機，只好硬着頭皮繼續拍下去。

事實上，有考古學家和大量研究人類進化科學家的研究指出，人類沒有任何特別的基因、結構或生理適應去進食肉類。相反人類比肉食動物有較長的消化管道，這讓人類能夠消化植物和纖維，加上人類的牙齒呈方形，這其實是用來擠壓和磨爛植物組織。此外，跟一般肉食者相比，素食者所產生的二氧化碳只有50%，拯救地球最有效的方法就是減少吃肉類和乳製品。雖然很難去消除全球人類對肉的需求，但只要每人都願意出一分力，相信必定能改善現況。