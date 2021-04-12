三大原因必追《伙記辦大事》　收視福星歐陽震華唔及「佢」吸引？

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-12 01:00

《伙記辦大事》明天（12日）首播。（葉志明攝）

由有TVB「收視福星」之稱的歐陽震華與視帝馬德鐘聯手主演的TVB劇集《伙記辦大事》將於明天（12日）首播，這劇集有三大因素絕對令一眾追劇迷值得去期待。歐陽震華已經相隔4年沒有劇集在TVB播放，對上一套已經是《誇世代》，當年收視最高去到29.5點，當年來說是相當高，加上口碑不曾，因此歐陽震華主演的劇集絕對是收視保證。歐陽震華曾演出過的劇集如《美味天王》、《陀槍師姐》系列、《洗冤錄》、《法證先鋒》系列等都被形容是經典。而近年TVB受到不少外界批評，例如被網友形容「是是但但」，更發起罷睇，大多數劇集收視都有下降，這次找回這位福將回來，絕對有機會令觀眾改觀！

Bobby4年沒有在TVB拍劇。（葉志明攝）

而另一位視帝馬德鐘自2018劇集《跳躍生命線》之後便沒有再幫TVB拍過劇集，而馬德鐘與歐陽震華二人自1997年《醉打金枝》後便沒有合作過，當年馬德鐘拍《醉打金枝》自嘲是七、八、九線藝員，但現時他已貴為視帝，歐陽震華同樣笑言見證對方一步一步上位，這次二人大鬥戲份，相信火花十足。還有劇中馬德鐘與陳瀅有感情戲，二人相差21年，他在接受《香港01》訪問時候笑言不怕被人說是忘年戀，同時大讚對方：「唔會溝通唔到，一個咁聰明咁叻咁勤奮嘅女仔，所以我哋合作係好開心。」

馬神笑言自己劇中並不需要展示肌肉。（葉志明攝）

另外擁有一把靚聲的鄭子誠同時亦有「完美奸人」的稱號，這次在《伙記辦大事》中他再度化身一名奸角，早前發布會的時候歐陽震華與馬德鐘不斷大讚鄭子誠好戲，更表示「奸到出汁」。在劇中鄭子誠有侵佔過陳瀅和賴慰玲，她們二人接受《東張西望》訪問的時候，賴慰玲先說：「如果你拍劇冇遇過鄭子誠呢個壞人，你冇拍過劇，咁我終於拍過劇。因為佢要係一個好細空間侵佔我，我哋兩個好尷尬，但一叫action，佢就好快成為一個衰人，但同子誠合作你會見到佢係一個好人，但一action佢就變咗壞人，真係好犀利。」陳瀅續說：「子誠都要侵犯我，但變咗好似我侵犯佢咁，因為佢好溫柔，我就會同佢講不如你大力少少，佢話真係得，咁我都好enjoy，而唔係驚。」

鄭子誠畀大家話奸到出汁。（葉志明攝）

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