胡杏兒內地人氣極紅Post張相都成微博熱搜　網友：誰娶了誰有福氣

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-12 14:30

胡杏兒真係好幸福。（IG：myoliemyolie）

胡杏兒自離開TVB後便主攻內地市場，早前參加內地真人Show節目《演員請就位》第二季憑實力派演技贏得冠軍，因此在內地人氣急升，比在香港還要高。近日杏兒又再一次登上微博熱搜，事源在昨天（11日）杏兒貼出一張照片，照片中是三名兒子出生三天後的對比照，杏兒更寫道叫大家猜測誰是最小的兒子李奕宏。

胡杏兒早前（6/4）宣布為丈夫李乘德（Philip）誕下第3胎。(myoliemyolie@IG)

網民看完後大感困惑，因為三兄弟實在太相似，分不清誰是大哥二哥和弟弟，一眾網友表示父母二人的基因實在太強大，都長成「餅印一樣」，不說還以為是三胞胎，再加上高顏值，眼睛大大，可愛臉孔，內地網友們認為長大後一定是一夠帥哥，「注定有四個男人愛你」、「將會有四個保鏢」、「幸福真好」、「老媽的基因真的太強大了」。

照片中從左到右分別是長子Brendan李奕霆、次子Ryan李奕霖及小兒子Liam李奕宏。（IG：myoliemyolie）

而杏兒生仔大計接二連三的好像沒有停下來，又要忙演藝工作又要兼顧家庭，大家都關心會否令身體變差，更被內地網友指是否成了「生仔機器」，這也使網友們有兩極反應，不過大多數都表示能有這個經濟能力及福氣是沒有什麼問題，「過得幸福才會願意去生小朋友」、「胡杏兒 真的很不錯的一個人 夠勤快 誰娶了誰有福氣」

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