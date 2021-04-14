甜蜜的任務│林峯為老婆接真人騷　公開微信親密稱呼自爆年尾出歌

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-14 09:00

現年41歲的林峯最近帶同老婆參加綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》引起好多關注，一向少參加真人騷的他是次肯答應節目組的邀請亦全因老婆張馨月。近日，他就單獨錄製另一節目《甜蜜的任務》大講私人事，分享第一次做爸爸的感受﹑同老婆冷戰會如何處理等問題，引起大家熱議。

夫妻二人第一次合體參加真人騷 。（《妻子的浪漫旅行5》微博圖片）

眾所周知林峯一向好少在公開場合或社交平台分享感情事，更不用講會在節目上曬恩愛。但今次竟然接受《妻子的浪漫旅行5》邀請拍攝真人騷，原來背後原因是為了老婆張馨月：「這次其實我覺得是一個，讓我有一個機會更懂得體會我老婆真心的一個感受。我們結婚其實也就一年多，很多時間都在工作，待在老婆身邊的時間我覺得是不足夠的，這次讓我更加意識到了，我應該接下來的工作的時間要再好好地做一個調整，我希望多一點時間可以好好陪家人。」果真是好好先生。

結婚一年多的他在去年迎來女兒讓他父愛滿滿，還揚言第一次抱女兒的感覺非常不真實，雖然女兒在其心中很重要，但他始終覺得老婆才是第一位：「一收工就第一時間想衝回家，回到家我一定是先看我老婆，媽媽永遠是第一。我記得第一次抱是自己女兒那個感覺，我不知道怎麼去形容，很不真實，我現在連想起來我都會激動。」

林峯現在將家庭放在第一位。（《甜蜜的任務》微博圖片﹑林峯微博圖片）

另外，在被問到同另一伴吵架或冷戰的時候會如何處理？林峯二話不說揚言會道歉先：「對不起，老婆，真的對不起都是我的錯，不管怎樣錯都在我。」對與錯都率先道歉降低緊張的關係，林峯這一個舉動獲得不少網友激讚。還公開大讚張馨月是一位溫柔﹑體貼﹑賢惠的女人。而他亦不介意公開同老婆之間微信或電話的稱呼，原來他設定對方為「LP」就是老婆的意思。

林峯表示在吵架過程中，他都是率先道歉認鉑的。（《妻子的浪漫旅行5》微博圖片）

另外，湖南衛視近年推出的節目《乘風破浪的姐姐》叫好叫座，而據主持人馮青在節目講道男子版《披荊斬棘的哥哥》將會在下半年推出，但林峯就婉轉地拒絕節目組邀請，原因又是因為老婆：「我因為現在想抽段時間陪陪女兒陪陪老婆，而且我知道你們那個節目因為非常專業，所以需要那個時間還蠻長的，既然走到台上，要麼不做要麼把它做好。那個是需要很多時間去排練的，所以得看時間。」可見他多麼重視老婆將家庭放在第一位。

林峯揚言年底會推出新仄。（《甜蜜的任務》微博圖片）

而林峯亦超過一年多時間沒有開個人演唱會，不少網友都非常期待今年他能開個唱，但林峯則表示：「今年如果要演唱會的話應該時間上是分配不過來，最快也得明年。因為我其實現在已經錄了一堆歌了，一些新歌還沒開始發布的，應該今年後半年應該陸續會有一些新歌會聽到。」