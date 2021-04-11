婆婆和媽媽2︱陳松伶嫁啱老公令人羨慕　張鐸四大行為被讚好男人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-11 12:00

現年50歲的陳松伶曾在巓峰期遭好姐妹背叛騙走億萬家財，之後遇上父親突然因病離世，令她的情緒一度逼近崩潰。然而又被檢查出身體出現嚴重問題，患上卵巢腫瘤導致影響其生育能力，接踵而來的壞事發生在自己身上，最終令她患上抑鬱症，人生幾乎已經跌入谷底。但幸好上天仍對她不薄，在自己最不開心的時候遇上現在的老公張鐸，在近期夫妻二人參加的節目《婆婆和媽媽2》中，張鐸的寵妻行為獲得廣大網友激讚，四大行為讓她獲得絕世好男人的美譽。

陳松伶的老公張鐸被讚是絕世好男人（《婆婆和媽媽2》微博圖片）

曾有一句說話講道：「上天關了你一扇門，總會為你打開一扇窗。」然而陳松伶就正正是一個好例子，上天為她的姻緣路指出方向，讓她認識現在的老公張鐸。而張鐸完全就是陳松伶的白馬王子，所做的行為無不令人讚歎，絕對是圈中寵妻號的代表。

在最新一集節目中，張鐸自爆同陳松伶登記完結婚後，第一時間就撕毀結婚證書，然而這一個行為驚嚇媽媽邢玉珍。事後張鐸解釋因為二人絕不會離婚所以用不上：「我們倆登記完從結婚那邊出來的時候，我就給撕了。說離婚的時候也用不上，咱們就把它給撕了。就是說離婚的時候可能要結婚證，我們不離婚，所以一出民政局就把結婚證撕了。」這個表達愛的行為讓不少網友感到非常浪漫。當然事後因為在許多事上需要用上結婚證，所以他們二人亦作出補領了，張鐸在微博道：「其實我覺得結婚證就是一張紙，它拴不住人的感情與責任，真愛與責任，與結婚證無關，對於真愛，結婚證就是一張廢紙，有沒有都一樣，有，會付出，沒有，同樣會付出。不過，後來發現辦很多事都需要結婚證啊，太重要了，我們還是補辦了。」

張鐸表示自己登記結婚後就立即撕毀，代表永遠不會離婚。（影片截圖）

除此之外，在節目中媽媽邢玉珍對陳松伶的態度甚是冷淡，二人還不時發生爭執，但張鐸就一直護妻站在陳松伶邊，而面對媽媽他則同對方分析對與錯講道理，就好似有一集媽媽搶了陳松伶的毛巾，令對方感到不快，但媽媽又認為自己沒有錯，因為她搶對方毛巾是想給張鐸抹汗，認為將自己的愛放在兒子身上是沒有錯的。但張鐸就認為媽媽的種種行為太過母愛氾濫：「有汗沒汗你也不能搶別人東西，我出汗也不用你來擦。管好自己這個家庭就和諧了，你要理解和尊重一些別人的感受。」可見張鐸的處理方法很好，講道理去解決紛爭。

奶奶搶了陳松伶毛巾。（影片截圖）

明顯地張鐸站在陳松伶這一邊。（影片截圖）

另外，在討論「男人到底該不該有私房錢」這回事的時候，張鐸同其他三位先生持相反意見。他認為男人不應該有私房錢，他表明結婚之後夫妻的財產是共同的，儘管發生何事需要用錢的時候，只要同另一伴商量就好，絕不應該偷偷私下進行：「真的是不能有，說得極端一點就是一分錢都不應該有，你們已經結婚了，實際這個錢是你們的共同財產，你不能夠說自己去任意地就把它給支配掉了，實際上你跟老婆說，說我們今年或者這段時間這個月有一筆娛樂費，對吧，這個娛樂費就是你的，你就拿這個去花銷就完了。你比如說你想有一點小愛好，我覺得女性也肯定是會支持老公去的，或者說是拿這私房錢周濟我爸媽一點，周濟親戚一點，那你給父母錢這是我們孝順，我覺得這完全我們是可以相互的溝通好的，所以這個私房錢在我看來就完全沒有必要。」

張鐸認為男人不應該有私房錢。（微博圖片）

還有張鐸接受另一半不能生育，願意同對方愛到天荒地老的行為亦打動網友，事關有網友指出大多數的男人其實是難以接受的，可見他對陳松伶的愛多麼的深，還曾向陳松伶公開表示：「我真的真的是非常非常地愛你，我相信我們能夠走到地老天荒天長地久。」所以廣大網友都覺得陳松伶好幸福，直言這樣的男人絕對是嫁得對的。

不少網友羨慕陳松伶嫁了一位絕世好老公。（《婆婆和媽媽2》微博圖片）