妻子的浪漫旅行 |首次合體拍節目　林峯罕有放閃：每天都親親抱抱

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-02 07:30

內地湖南衛視自製的王牌綜藝節目《妻子的浪漫旅行》長做長有，近日更官宣將推出第五季，其中一對嘉賓就是林峯﹑張馨月夫妻，引來不少網友非常期待。節目還未播出，他們夫妻二人就率先在微博隔空放閃，還公開其愛情保鮮List，幸福度簡直滿分，令不少人好羨慕。

林峯同張馨月最近參加真人騷節目《妻子的浪漫旅行５》。（《妻子的浪漫旅行》微博圖片）

《妻子的浪漫旅行5》還未正式播出，林峯同張馨月已經好識做，前後在微博隔空曬愛為節目宣傳，原來他們已經不知不覺已結婚一年半了。雖然已經成為夫妻但他們之間仍然恩愛得很，張馨月還在微博公開向林峯表白，揚言大家雖然已結婚，但仍然還有很多事情沒有一起做，強調願意同林峯再次墜入愛河。

張馨月還附上7條愛情保鮮清單，要求林峯要遵守，包括「一起去海邊」﹑「每天一遍我愛你」﹑「每天都要親親和抱抱」等，而林峯更二話不說簽上名表示：「我當然願意啦！」因此還引來堂妹林夏薇留言：「甜啊！」亦令不少網友非常羨慕。另外，他們最近為節目拍攝的宣傳片亦播出，在片中二人你一言我一句大講何為愛，畫面非常漂亮又恩愛：「愛就是互相欣賞，我欣賞日出和日落的靜謚，愛着天直空也深愛着你。」

宣傳片中大講何為「愛」。（影片截圖）

張馨月例出七條愛情保鮮清單，林峯隨後亦簽上名以表同意。（張馨月微博圖片﹑林峯微博圖片）

過去無論婚前還是婚後，林峯都極少在微博曬恩愛，此次因為節目罕有地放閃，難免令人猜想可能收的片酬好高才願意這樣做？事關過去曾傳出林峯拍一部內地劇集就收過千萬人民幣，此次他首次帶同老婆張馨月上節目，就讓不少人猜測片酬應該不會少於千萬人民幣，因為之前湖南衛視製作的節目《幸福三重奏》邀請台灣藝人大S（徐熙媛）﹑汪小菲參加，當時就傳出他們一季節目就收2000萬人民幣，而最近侯佩岑帶同媽媽林月雲同老公黃柏俊參加節目《婆婆和媽媽2》，就外傳他們收約1500萬人民幣，而林峯的地位屬於一線相必酬勞不會太差。

林峯罕有地接真人騷，難道片酬好高？（《妻子的浪漫旅行》微博圖片）