梁嘉琪離巢TVB後神隱一年　落實重返娘家做主持：食係最重要

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

梁嘉琪曾被指因為2019年的社會運動而遭TVB雪藏，最終導致連原本是《學是學非》重心人物的她，在最新一季亦被除名，演出機會暴銳減，終於，在2020年3月約滿離開TVB，結束13年賓主的關係，而她最後一個TVB節目就是J2的《血拼全世界》。

梁嘉琪最後一個TVB節目《血拼全世界》由她、牟韻潔、沈韋汝以及蔣家旻擔任主持，到訪韓國、日本、泰國等地方介紹女士Shopping熱點。（MYTV SUPER圖片）

離開TVB之後，有指梁嘉琪與朋友於IG開設網店，同時她亦有接拍廣告或出席公開活動。終於，梁嘉琪在2021年2月重返電視團圈，在逢星期六於香港電台的「港台電視31」文藝節目《周末八點半》中擔任主持。除此之外，原來梁嘉琪更落實為「娘家」開電視主持新節目《關於早餐的一些事》，伙拍同樣是「回巢」的嚴崇天。

嘉琪喺「停工」期間都有廣告拍攝工作。（IG@kakikakileung）

其實梁嘉琪是有線岀身，演藝學院未畢業時已獲邀加入做娛樂台主播，曾參與電視劇《伙頭智多星》女主角的招募，並奪得冠軍。其後梁嘉琪主持節目《怪談》，並因為一次外景探險時一哭成名，2007年轉投TVB懷抱。加入TVB初期，梁嘉琪除了繼續發揮自己的主持才能之外，亦加入劇組頻頻演出，2009年《學警狙擊》中的花若葆（藥煲）後獲觀眾讚賞，隨後在劇集《老表，你好hea！》中的「小報告」一角又深受觀眾歡迎。

梁嘉琪接受《香港01》訪問時表示很期待能夠重返「娘家」工作，不過節目的詳情就不便透露太多，另一方面亦未正式開工：「我嘅世界食係最重要，開電視對我真係好好，個節目係不斷食呀！不過詳情等開多幾日工再同大家分享，希望大家支持！」

睇埋梁嘉琪靚相：

+ 9 + 9 + 9

同場加映：靚媽圍爐｜張美妮叫老公入嚟睇「花灑式」噴發：我好興奮佢勁尷尬

點撃睇更多美妮照片：