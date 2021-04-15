流產被連登網友攻擊　Coffee林芊妤：身心的痛是普通人不會明白

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-15 13:09

Coffee早前透露自己小產。（IG：coffee89921）

林芊妤（Coffee）早前在IG透露小產，有網民記起Coffee曾於3月23日接種了第一劑復必泰疫苗，難免會聯想到她在4月初透露流產，可能與早前接種新冠疫苗有關，擔心有機會是打針後的影響。Coffee也澄清過流產有種種因素影響，並不一定是打了疫苗的關係。

Coffee今日（15日）打了一段千字文。（IG：coffee89921）

今天（15日）Coffee在IG也打了一段千字文再一次回應自己流產這件事情：「昨晚一大堆記者不停致電給我問我報導中打疫苗20週流產婦女是否就是我本人，我在這裡再澄清一次吧我屬於不夠12週的早期流產，所以並不是我，另外生兒子後我一直在備孕，但因為一直也沒有任何消息我也開始認為自己是很難懷孕，在想放棄的情況下收到可接種疫苗的消息其實只因為想好好保護兒子，我的工作經常要出去接觸不同的人例如廠商、拍攝人員或員工等等所以我們才打算去接種減低將病毒傳給兒子的機會，也正因為如此我們上個月開始再沒有去試孕也特別避開排卵期，打算接種疫苗有抗體後兩個月後再繼續試，怎料到反而在一星期前發現自己竟然懷孕，但也開始流產我開始不停去尋找原因，的確疫苗令免疫力改變有可能流產，但我屬於很早期的自然流產，也有可能是胚胎不健康，也有可能是因為我的工作壓力，也有可能是長期休息不足，也有可能是因為我曾經的婦女病種種的原因。在腦海中不停浮現，所以那兩天真的很失落，不停怪責自己，但重點是兩天後我想通了事情已經過去，而我只能選擇的只有面對，所以也不再去探究問題的根源好好休養心情，之後再接再厲正當我心情恢復了一點。」

Coffee真係好堅強。（IG：coffee89921）

雖然Coffee表示昨日（15日）有記者們致電給她，問到是否因為疫苗導致小產，令她再勾起了小產的痛，但打了這一大段千字文並不是Coffee選擇出帖的原因，而是因為連登有些網友一激烈的說話。事源當年「殘廁」事件，讓一眾連登仔將話題說到至今，依然用這件事情攻擊Coffee，所以令Coffe有很大的感觸，她寫道：「也許殘酷的世界中我們只專注到別人的攻擊，但令我感受最大的是雪中送炭的人，實在太感謝你們路見不平拔刀相助，同時也謝謝那些看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強但我也希望你們的另一半不會有我這經歷，因為這種身心的痛，真的是普通人不會明白，我也希望你們的人生能快樂些，不再將快樂建築在別人的痛苦上願這世界更美好」最好Coffee hashtag寫道：「#醜陋令我們更珍惜身邊愛自己的人」

點擊睇下圖睇下連登仔講咗咩！

點擊睇更多Coffee其他相