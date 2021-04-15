乘風破浪的姐姐2 | 張栢芝領跑30位女星？　率先登封五大時尚雜誌

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-15 18:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第2季即將在明晚（15日）迎來成團夜，那英、張栢芝、容祖兒、楊丞琳、周筆暢等共同爭奪7個出道位，節目還邀請王嘉爾、龔俊等助陣，展開一場視聽盛宴。

今季所有參賽的「姐姐」都會亮相成團之夜。（微博@乘風破浪的姐姐）

雖然張栢芝初期在節目中的表現欠佳，但人氣一直有增無減，話題度極高，曝光度也大大提升，同時還多了不少時尚資源。繼之前為FENDI 2021春夏高定系列行騷後，近日又登上雜誌《COSMOPOLITAN》中國版5月號封面。栢芝身穿Emporio Armani 2021春夏成衣系列黑色V領上衣，搭配半透明白色褶皺長褲，戴上絲絨手套，乾淨素雅，率性十足，她以全裸妝亮相，眼神堅定又充滿故事，即使沒有脂粉與華冠麗服的加持，依然彰顯出獨特氣質。

栢芝演繹《COSMOPOLITAN》中國版5月號封面。（微博@時尚COSMO）

值得一提的是，栢芝是30位姐姐中率先登上五大雜誌封面的女星，受歡迎程度可見一斑，日前她在微博為自己拉票，希望能夠成團，吸引大批藝人轉發支持，包括Angelababy、Janice Man、袁詠儀、何超蓮、李冰冰等，相信無論成團與否，栢芝都收穫滿滿。