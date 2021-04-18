諸朋好友｜張玉珊當年做生意被男友向生鄙視：直情有少少睇唔起你

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-18 00:30

《諸朋好友》今集繼續由張玉珊和蘇永康做訪談，張玉珊當年很快便轉做生意，其創業資金竟然一萬元有找，當時她只用7800買了一間公司，便開始入貨賣課，最後更成功上市！不過她指當時的男朋友向華勝有一點看不起她，她說：「覺得你細路女，直情有少少睇唔起你，覺得冇可能，佢好驚訝」，但有一天玉珊拿了兩袋約有50萬的現金回家，令到男朋友驚呆了。而玉珊創辦的瘦身公司成績標青，最令人印象深刻當然是曾助欣宜減達百磅，但當年發生過一件事，是欣宜在減肥期間，她不忍看見她望著美食時的痛苦，有一次開會欣宜更因此爆喊，最後雖然成功減到100磅，但也放棄了。

張玉珊46歲依然似2字頭。（節目截圖）

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蘇永康披露她為太太買的婚紗的價值媲美歐洲車，但絕對值得！他更重提當年在台灣吸毒的事，他指當時沒有引渡條例，其實他大可以不回台灣，但他不想自己人生下半世無法面對自己，於是決定回去自首。他亦很感激在人生最低潮的時候，有幾個人沒有放棄自己，包括黃柏高Paco、當時的台灣公司老闆和現在的老闆任賢齊等等。

蘇永康對太太好好。（節目截圖）

同場加映：「千禧四大花旦」唔只演得仲個個睇得 仲有四位等住爭上位！