最後更新日期: 2021-04-17

BLACKPINK成員Jennie的在年頭剛過了25歲生日,之後更被爆出與BIGBANG GD的戀情,Jennie在全球人氣高企,舉手投足都受到關注,早前開通個人YouTube頻道,已突破600萬訂閱!

Jennie和GD 9年前因合作MV而結緣。(網上圖片)

Jennie日前在IG post兩張賞花的相片,該相更是由Jennie的媽媽操刀,她寫著:「Cute pic of me and dogs taken by mum 💖 Flowers from my @dashingdiva_official team」,不過網民的重點是放在Jennie的素顏上,大讚她皮膚更好之餘,並不像25歲,十足十剛剛十八出頭的少女。

+ 54 + 54 + 54

