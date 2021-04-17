優酷2021片單｜周迅趙薇迪麗熱巴等劇集在列　還有6套港劇等上架

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-17 13:00

昨日（15日），優酷舉辦年度發布會，多款熱劇將在平台播出，主要分為八大類，當中包括趙薇、周迅、迪麗熱巴、趙麗穎、劉濤等多位花旦參演的劇集。

在「時代之音」中，包括趙薇、秦昊合作的《學區房》，周迅、黃磊的《小敏家》，兩套都是家庭劇；趙麗穎領銜主演的劇集《幸福到萬家》改編自長邊小說《秋菊傳奇》，講述一名叫何幸福的女生在事業、婚姻、愛情、親情多重考驗下不斷成長的故事；還有宋佳、袁詠儀的時尚劇《盛裝》，以及劉濤、林峯的情感創業劇《星辰大海》。

難得拍劇的趙薇同周迅，新劇都將於優酷播出。（微博截圖）

「榮耀之路」類別中，有多套緝毒、消防、司法、軍旅、反恐等主題的劇集，基本都由流量男星擔任主演，譬如王一博、龔俊、任嘉倫、楊洋等。

多套緝毒、消防、司法、軍旅、反恐等劇集。（微博截圖）

由迪麗熱巴、任嘉倫主演的《與君初相識》（原名：馭鮫記）、秦嵐、吳謹言的《傳家》在拍攝前已經引起很大迴響，後續也將登陸優酷。

多套未播便話題十足的劇集也將於優酷播出。（微博截圖）

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「都市劇場」中，有早前官宣鍾漢良、李小冉再度合作的劇集《往後餘生》，去年楊冪同白宇拍攝的《謝謝你醫生》，林更新、吳謹言的《我的砍價女王》等。

單是《往後餘生》同《謝謝你醫生》就已會吸引不少觀眾。（微博截圖）

除此之外，還有6套港劇將於「港劇場」播出，包括《飛虎之壯志英雄》、《家族榮耀》、《白色強人II》、《刑偵日記》、《木棘證人》以及《金宵大廈2》。

有6套港劇會在優酷播出。（微博截圖）

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由公布的片單來看，陣容相當豪華，有趙薇、周迅兩位影后級人馬的劇集助陣之餘，幾乎包攬一班高人氣演員熱巴、趙麗穎、劉濤、鍾漢良、秦嵐、王一博、任嘉倫等的新劇，令網友相當期待。