乘風破浪的姐姐｜數據分析兩季20女星　張栢芝人氣第一揮底容祖兒

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-19 23:30

在小鮮肉、小仙女當道的時代，一群看遍大風大浪的姐姐們席捲而來！《乘風破浪的姐姐》受到兩岸三地粉絲的關注，節目開播不久就累積千萬以上點擊率，主打一群三十歲以上、見過大風大浪的姐姐們，跨出原本在藝界的地位和舒適圈，證明自己「還活著，且活得非常精采」！

目前已播到第二季，看浪姐們一個個在賽季中展現平常沒見過的「超級姐姐精神」，這些女神用努力與毅力告訴大家：「只要你想，就絕對能做到。」今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出兩季節目中分別有哪些被熱議的選手，她們乘風破浪而來，在網上掀起熱烈討論！

姊姊精神征服全場！《乘風破浪的姐姐2》十大熱議選手

第5名：李菲兒

李菲兒的愛情八卦話題成為網友討論的熱點．曾和黃曉明有一段情的她，時隔多年又和黃在《乘風破浪的姐姐2》相遇，讓當年Angelababy是小三的傳聞硬生生又被挖出，吃瓜網友瘋狂討論，當年的情感糾葛再度浮上檯面。

最後黃曉明退出節目滅火，李菲兒在節目練習過程中，和張馨予起爭執的橋段也相當精彩，兩人直接在鏡頭前大吵，讓現場氣氛瞬間降到冰點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

第4名：陳妍希

陳妍希加入《乘風破浪的姐姐2》新聞一出就引起熱議，過去身為形象清新可愛的演員，沒有唱跳作品，讓許多網友認為她就像闖入叢林的小白兔，面臨許多魔王關卡。

然而她以毅力突破自我，在節目中卯盡全力勁歌熱舞，獻上親自寫給兒子的《小星星》，與《我一見你就笑》的表演舞台，更展現瘦身有成的好身材，當時的濃妝造型引發兩極評價。最後被閨密楊丞琳踢館成功而淘汰，戲劇化的結果引起熱議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

第3名：楊丞琳

楊丞琳以踢館者身份出現在節目中，與曾黎﹑蘇運瑩組團表演《BOOM蹦》，唱跳水準有目共睹，火速登上熱搜，並成功加入《乘風破浪的姐姐2》，當她得知陳妍希遭到淘汰流露心疼吃驚的模樣，也讓觀眾看到好友間良性競爭的情操。

在節目中可以看到楊丞琳的領導能力，不只嚴格要求自己，也盡力指導隊友、管控編曲進度，擔任隊長快狠準的風格也很得人心，推進了小組的練習，演唱青峰的歌曲《起風了》更是受到矚目，網友大大稱讚她的唱功紮實、高音穩又好聽，表現令人驚豔不已。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

第2名：那英

53歲的那英在節目三次公演舞台中，就獲得兩次第一名，面臨高強度訓練，展現寶刀未老的實力與人氣。對照第一季的寧靜，兩人在中國演藝圈都是一線女星，輩分高出其他人，因此被質疑是否「拿了跟上一季寧靜一樣的劇本」，然而那英霸氣回答：「我不是寧靜，相信上一季導演組也沒有給寧靜劇本。」

實力加資歷讓那英表現不俗，說話份量不言而喻，不過引來部分網友批她自大，還因此上了多次熱搜，昔日她逼林志玲喝酒、酸林志玲太假的舊日往事再次被掀出討論。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

第1名：張栢芝

許久不見的超級美人張栢芝在節目中是萬眾矚目的焦點，首先是她壓倒性的美貌成為網友讚嘆對象，偶爾也有說她胖了的新聞出現，無論如何，通通都成為了炒熱節目的話題。

張栢芝和楊丞琳、王鷗組隊時，張面臨小考頻頻失誤，讓她們成為最低分的組合，楊丞琳在檢討時直接了當的跟張栢芝說「確實有拖後腿」，點出既然看見問題就要調整，澄清自己不是在責怪她，同時也肯定張栢芝平日練習的努力，讓網友大讚兩人溝通方式是對待舞台的正確態度。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

讓全世界繃緊神經！《乘風破浪的姐姐1》十大熱議選手

第5名：張雨綺

「星女郎」張雨綺不只在電影中超亮眼，在節目中也超吸睛，雖非唱跳專長，被評審批為唱跳實力不足，缺乏站在C位的資格，張雨綺還是直接說出内心真實想法：「我不要，我還是要站在中間，我努力讓自己站在C位。」不服輸的態度意外圈粉一票網友。

雖然唱跳有待加強，但每次表演都能看出她的進步，同時，身為演員的張雨綺被讚為絕世美貌的擁有者，不僅每次表演都讓網友看呆，復活賽中赤腳跳舞、膚白唇紅加上一頭黑髮的模樣豔冠群芳，讓網友讚不絕口「光是站在那就贏了」、「根本女團門面等級」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

第4名：袁詠琳

袁詠琳實力超群，選美、運動、唱跳、演奏都一流，靠著所學一路過關斬將，讓觀眾留下了非常深刻的印象。

在節目中將才藝發揮淋漓盡致的袁詠琳，不但唱跳難不倒、表演自彈自唱，還和寧靜、阿朵翻唱《蘭花草》秀出饒舌功力，更在舞台上展現鋼琴、小提琴演奏能力，曾打破節目紀錄在500位觀眾中拿下458票，連續2周獲得冠軍，準確抓住觀眾眼球、登上微博熱搜的她，對其他姐姐們也不吝嗇分享，親切用適合的方式給予指導、展現善意，被萬茜形容是「最強輔助」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

第3名：丁噹

丁噹的鐵肺功力「有耳共聽」，當時她在《乘風破浪的姐姐1》開全麥演唱《我是一隻小小鳥》，驚人的歌喉讓全場叫好，沒想到卻得到超低分，樂華娛樂CEO杜華的理由竟是「唱得太好了，放在團裡不和諧」，引發網友傻眼砲轟，直呼因為唱得太好而被刷掉根本超有事，丁噹也直言：「如果這真是您的成團標準，我尊重您的決定。那麼還是趕緊把妹妹我淘汰了吧。」

之後她擔任分組隊長面臨發言被插話的窘境，演出被評「默契不足、不整齊」，讓丁噹落淚嘆隊長難為，也掀起一陣網路討論。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

第2名：寧靜

主演過電影《陽光燦爛的日子》、《新上海灘》、電視劇《孝莊秘史》的中國演藝圈大姊大寧靜，以敢言敢怒、直爽性格獲得粉絲喜愛。

在《乘風破浪的姐姐》登場時，寧靜直率發言：「我要C位出道，必須C位啊！」到了自我介紹的環節時，寧靜霸氣一句：「還要介紹我是誰，那我這幾十年白幹了，都不知道我是誰。」自信態度引來許多網友點讚討論。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第1名：伊能靜

伊能靜雖然是《乘風破浪的姐姐1》中最高齡的選手，但她梳著高馬尾穿上短裙高馬靴，堅持唱跳的熱血努力成為節目焦點，向來自信敢言的伊能靜說道：「只要勇敢乘風破浪，姐的52歲，也可以倒過來是25歲！」這句話堪稱節目金句，讓網友瘋狂喊讚。

不過，伊能靜也因為直言快嘴惹出爭議，上節目受訪曬幸福時提到「人要先愛，再去追尋自我價值，如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳。」被砲轟消費已故天后引發一陣譁然，最後為此道歉。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2021年04月07日，約一年4個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『乘風破浪的姐姐第一季、第二季選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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