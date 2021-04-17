乘風破浪的姐姐2︱張栢芝遭淘汰轟動微博　容祖兒那英組團出道

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-17 00:10

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》總決賽成團夜今（16日）以直播形式播出，14位姐姐將進行最後一次對決爭取7人組團出道。那英組同周筆暢組歷經多次對決同觀眾的投票之後最終有結果出爐，賽前多位大熱門均順利出道，不過高人氣的張栢芝則慘遭淘汰，令不少網友相當吃驚。

《乘風破浪的姐姐2》今晚將公布成團的結果。（影片截圖）

在節目中兩組一開場就率先進行終極對決戰（三人戰），那英組同周筆暢組先後陸續派人進行一對一對決，而第一位應戰的就是黃曉明的前女友李菲兒PK歌手吉克雋逸，第二位就是呂一PK周筆暢，第三位就是那英PK楊鈺瑩，最終三場對決中周筆暢組贏了兩場，戰勝那英組取得兩位出道名額。

容祖兒﹑那英都是大熱門。（影片截圖）

張栢芝最終無緣出道。（影片截圖）

除了雙方進行對決之外，她們亦需經歷人氣的考驗，總合網絡的投票結果而產生其他出道名額。最終那英組奪得3個出道名額，而周筆暢組則奪得4個出道名額，她們分別是第七名的吉克雋逸（1525789票）、第六名的楊鈺瑩（1551998票）、第五名的王鷗（1683661票）、第四名的容祖兒（1746115票）、第三名的楊丞琳（1904002票）、第二名的周筆暢（5127740票）、第一名的那英（5427695票），而人氣高的張栢芝則無緣出道。

最終那英組奪得3個出道名額，而周筆暢組則奪得4個出道名額。（影片截圖）

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