乘風破浪的姐姐2 |容祖兒超性感跳辣舞曬女人味　惠英紅到場支持

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-16 22:15

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》總決賽成團夜今（16日）以直播形式播出，14位姐姐將進行最後一次對決爭取7人組團出道。而香港天后容祖兒（joey）則被視為出道的大熱門之一，其唱跳能力獲得大家的認可。

joey是成團的大熱門人選之一。（影片截圖）

然而在其中一個表演環節當中，容祖兒﹑胡靜同陳梓童就大玩性感跳辣舞，挑戰張栢芝之前唱跳的表演《BAZAAR》。身穿黑色大露背裝又露長腿的容祖兒非常性感，隨着音樂節奏不斷在舞台上扭擺盡現女人味，而且還有catwalk的環節，雖然過程中joey有小一步走不穩，但幸好反應夠快好快就站穩，並且越走越有信心，整段表演完全不輸張栢芝版。除了唱跳《BAZAAR》之外，她們還唱跳《不屑完美》非常霸氣，兩種舞蹈形成強烈的對比。

joey盡現女人味。（影片截圖）

joey曬長腿跳舞。（影片截圖）

另外，影后惠英紅亦到場支持joey，還公開為她拉票，事關她一直有留意該節目，眼見joey一路走來相當不易，揚言她面對許多網友批評時感到壓力非常大，為了做得更好她只有不斷練唱練跳，覺得她非常努力希望大家支持她。

惠英紅為joey拉票。（影片截圖）