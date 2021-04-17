巴西網紅找「密醫」整容下場超慘　眾籌急救「恐怖面具」樣惹恥笑

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-17 18:00

隨着科技的進步，不少人為了擁有精緻的五官會選擇整容，但如果為了省錢而又貪小便宜，後果可以相當嚴重。巴西有一名跨性別女子Juju Oliveira就是最佳例子，多年前找上密醫 （未取得合法資格或執業資格被撤銷的醫生）診所進行整容手術，沒想到最後整容失敗讓她整張臉變形，看上去猶如戴上了一副「假面具」似的。為了能夠再透過手術進行治療，她就透過社交網站盟開設帳戶進行幕款，可惜金額上未能達到預期，近日她就宣布停止幕款，等同放棄治療。

Juju Oliveira整容失敗。（oliveirajuju358@IG）

據外國媒體報導指，Juju Oliveira在2017年因為貪小便宜的關係就找上一間密醫診所進行整容手術。醫生在其臉上注射250毫升工業用的矽膠料，包括其鼻子﹑下巴等部位，沒想到最後慘變「毀容」，其臉頰非常腫脹，鼻部同嘴部位置整個凹下去，看上去整張臉似戴上一副「假面具」，再加上她化妝的關係，呈現出來的效果更嚇人，不講還真的以為是面具一張。亦因為變臉的關係，她經常遭到他人欺負﹑嘲笑。

Juju Oliveira整張臉似戴上了一副「假面具」。（oliveirajuju358@IG）

整張臉腫脹的她同身體比例有強烈的對比，乍看似足大頭娃娃。而翻看她未整容之前的模樣，Juju Oliveira的五官相當深邃，擁有一雙大眼睛﹑高挺鼻子，而且臉型屬長臉，再加上化妝修飾絕對是一位美艷的女人。而且其身材纖瘦，擁有小蠻腰，看得出對自己身材有信心才敢自拍上貼社交網站。

Juju Oliveira未整容前的模樣相當美艷的。(oliveirajuju358@IG)

事後，整容失敗的Juju Oliveira亦想透過正規的醫生進行手術治療，她預計需要45000巴西幣雷亞爾（約6萬多港元）治療。所以她就在去年透過網絡途徑開設帳戶幕款，可惜到目前為止仍然未能達到她的預期標準，眼見離目標尚遠近日她宣布停止幕款，且將之前幕得的金額全數捐出，而這個舉動明顯地等同宣布放棄治療，而她亦表示作出這個決定是非常難過的。

Juju Oliveira宣布停止幕款 。（oliveirajuju358＠IG）