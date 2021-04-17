歐陽震華公開27歲絕密相竟有六嚿腹肌：嗰時天生㗎我本身骨架精奇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-17 21:15

歐陽震華（Bobby）自1982年22歲那年加入無綫電視（TVB）自今，參演過不下50套劇集，說起他的大名，大家好自然就會想起《金裝四大才子》、《陀槍師姐》或者《壹號皇庭》中那個幸福滿滿的身形以及燦爛又有感染力的笑容。不過，大家又有沒有幻想過歐陽震華加上六舊腹肌，人魚線，42吋胸肌呢？不用幻想了，因為歐陽震華真的試過做爆肌model！

歐陽震華主演《伙記辦大事》。（葉志明攝）

早前在網上流傳着歐陽震華一張舊時的造型照，黑色衫、粗頸鏈、「烏蠅」眼鏡再加上一個80年代飛機油頭，十分有型。今日（17/04）歐陽震華出席《伙記辦大事》宣傳活動，接受《香港01》訪問時就解釋，這張照片是1983年拍攝TVB劇時拍下的：「呢張相出嚟訓練班冇耐，同發哥、梁朝偉一齊拍嗰套《北斗雙雄》嗰時整嘅，應該係39年前，冇乜點變啫係個髮型（唔同）。」但原來他還收藏了兩張從未公開過的經典照。

歐陽震華在1983年參演過一套叫《北斗雙雄》的劇集，同劇還有周潤發、梁朝偉、陳秀珠、任達華、陶大宇、周星馳、吳鎮宇、吳君如、劉青雲和劉嘉玲 。（葉志明攝）

《北斗雙雄》堪稱是史上最豪華陣容的電視劇。（網上圖片）

歐陽震華：「我仲收埋好多，包你睇完拍案叫絕！」之後他就即場拿出手機，翻出了兩張往日的舊照：「大家睇吓，呢張相就係我當年英姿，廿七八，未夠卅歲。」在場人士都對歐陽震華的爆肌照感到驚訝，記者問：「key-up嚟？」歐陽震華即時回答：「你key畀我睇下，點key吖？仲有張，你睇吓，呢啲叫人魚線。」被問到操了多久才有這個身形，他就一臉正經地說：「嗰時天生㗎！其實我除咗衫之後，爭個肚，啲手手腳腳都係一樣。」是不是因為拍劇操肌？他否認：「唔係吖，嗰時係興趣嚟㗎，我耐不耐都有去操吓，我本身又骨架精奇呢，哈哈哈。嗰時後生食乜都唔會肥，而家就唔同，飲水抖氣都肥啦。」

歐陽震華真係好fit。（葉志明攝）

點擊下圖睇清啲，歐陽震華真係有人魚線！