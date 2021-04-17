聲夢傳奇｜大熱炎明熹失準走音　蔡愷穎首位被Foul

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-17 23:05

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》今晚（17/04）播出第二集，剩餘的參加者亦於本集唱出各自挑選的歌曲。有人歡喜有人愁，例如林君蓮就在今集獲得22分高分，也有人如文凱婷般只取得5分。

炎明熹獲Gin Lee預先招攬。（《聲夢傳奇》截圖）

比賽前大熱16歲的炎明熹挑選《永不失聯的愛》，不過演唱時就有一個字走音，資深音樂制作人舒文就說：「大家揀好進取嘅歌曲，你一定要有相對嘅心理質素，你決定用一啲技巧或者能力。你嗰個音走音之後，你點樣挽救返，先係重點。」

文凱婷唱《木紋》只得到5分。（《聲夢傳奇》截圖）

資深音樂製作人張佳添評語相當「到肉」。（《聲夢傳奇》截圖）

文凱婷唱《木紋》只得到5分，資深音樂製作人張佳添就說：「你不如唱我嘅《明目張膽》，唔係因為我作，而係你不如唱返少女情竇初開嘅感覺。木紋係解樹木一圈圈嘅年輪，要幾多年歷先唱到呢首歌。你完全肩負唔起首歌嘅內容同埋想表達嘅訊息，唔係考你唱功，而係考你點講首歌嘅故事，但係我真係get唔到你想唱嘅嘢。」不過後來的蔡愷穎只得到4分，成為兩集得分最低的參賽者，最終被foul出局。