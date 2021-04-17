日日媽媽聲｜葉翠翠曾受產後抑鬱困擾　最後靠一個人放棄自殺念頭

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-17 23:27

無綫節目《日日媽媽聲》今晚一集請到三子之母的港姐葉翠翠和有兩個小朋友的吳若希上節目分享生仔經。

葉翠翠曾受產前及產後抑鬱症困擾。（《日日媽媽聲》截圖）

談到產前及產後抑鬱症，葉翠翠就表示自己懷孕時也受過抑鬱症困擾，更試過有自殺念頭：「到我第三胎嘅時候，屋企要裝修，真係不聽老人言，預產期前十日就去咗睇單位，點知唔夠24小時就生得。先喺屋企穿羊水，即刻去醫院，點知個醫生又做緊手術，等醫生等咗六個鐘。生咗之後，要搬屋又要帶住三個仔，抑鬱就爆晒出嚟，去到有一刻，自己躲喺廁所喊，真係有一刻諗過做傻事，然後我同自己講，我個仔大咗會唔記得我，每日堅持做運動，先將自己帶返出嚟。而家我完全冇事，好正常。」

葉翠翠表示想過自殺。（《日日媽媽聲》截圖）

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傾到懷孕時行房須知時，吳若希好興奮。（《日日媽媽聲》截圖）

談到懷孕時行房須知，醫生就說，其實精液濃度高的話，會有催產作用。吳若希就很驚訝的問：「幾濃？即係放幾耐先可以（行房）...」醫生回答：「放得耐係唔會令前列腺素增加，如果要高濃度，其實係有藥物食嘅。」

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