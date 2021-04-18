前APRIL玹珠沉默2個月認被霸凌　即被舊隊友反撃「有良心要記得」

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-18 17:30

韓國女團APRIL二月爆出隊內霸凌，事件發酵超過兩個月後，主張受害者的前成員玹珠終於首次發聲回應事件，親自證實過去被欺凌。可是同晚即被舊隊友睿娜和采媛反撃，更表示持有證據，反駁是玹珠一直排斥所有人，把自己當成受害者。

APRIL霸凌事件被爆出後，網友整合出大批玹珠疑在鏡頭前被排擠的畫面，粉絲心痛不已，雙方亦在進行法律過程中。沉默2個月後，玹珠終於凌晨首次在IG就事件開腔。她講到2014年仍是練習生就開始被霸凌，直至2016年退團前也持續，可是當時為了出道只能與加害者24小時共處宿舍。玹珠曾向父母訴苦並向公司反映，可是不但沒有改善，甚至公司代表和舊隊友變本加厲，最終試圖用極端方法了結生命。

玹珠沉默2個月後，在IG親自承認被欺凌三年。（OSEN）

按圖睇玹珠近照：

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APRIL睿娜和采媛凌晨也發文反駁，但似乎網友不太受落。（網上圖片）

而采媛亦同樣否認APRIL中的隊內霸凌，她講到當時為了照顧玹珠會與對方媽媽經常聯絡，更揚言至今仍留有證據在手，隔空對玹珠喊話「有良心的話就應該要記得」。采媛稱當時大家年紀仍小，由於不夠成熟，各自都承受了很大的精神壓力。

APRIL活動大受影響，人氣成員娜恩就連劇集也要下車。（網上圖片）

同場加映：前APRIL玹珠被霸凌證據整合 娜恩真率鏡頭前無視兼叫「收聲」

睇網友整合的APRIL隊內霸凌證據：