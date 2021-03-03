韓團APRIL否認隊內欺凌　前成員玹珠胞弟再公開急症室紀錄

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-03 18:15

韓國女團APRIL上月28 日被爆隊內欺凌，前成員玹珠胞弟及好友網上發文指，當年玹珠並非因健康和想專心演員發展而退團，而被難忍被隊友欺凌退出。雖然APRIL所屬公司DSP娛樂已兩度發聲明否認，但玹珠胞弟今天（3日）再發長文要求道歉。

早前公司兩度發聲明，否認APRIL有隊內欺凌，逐一反駁網上指控，包括玹珠被成員搶鞋等。可是玹珠胞弟再上傳長文，他表示玹珠練習生時期已被排擠，她當時也表達過不願意以APRIL一員出道，但最終在公司多次說服後答應，但出道後排擠情況沒有好轉，甚至為了避開成員要經常一個人練習，而非公司所說想以演員身份出道。

玹珠胞弟再發文，粉絲對比急症室求醫日期正是玹珠宣布暫停活動的前一天。（網上圖片）

胞弟公開一張玹珠2016年5月到急症室求醫的紀錄，他講到因長期被欺凌，姐姐身體不時出現異狀，會在練習及活動中暈倒，可是經理人及成員都沒有即時帶玹珠到醫院，甚至放置在一邊。此外，由於藥會有睡意，但玹珠卻擔心影響行程就連藥也無法吃。胞弟更講到2016年入院時，公司代表曾來醫院要求玹珠參加當天行程，但當時她認為無法做到而當場決定退團。粉絲對比急症室紀錄日期，正是官方宣布玹珠因健康要暫停活動的前一天。

有指玹珠出道前已被欺凌，在公司說服下才以APRIL一員出道。（SSTV）

胞弟轟雖然玹珠多次提出遭欺凌，但公司卻無視，表示2016年《Tinker Bell》活動期間玹珠因無法忍受宿舍生活，晚上在公司地上睡覺及梳洗等。他亦講到無法忘記活動結束後，姐姐回家大哭，說着成員在她車上座位放腐爛飯團後，她用噴香水消除異味卻被經理人及成員指責等。

《Tinker Bell》活動期間玹珠已多次缺席行程。（DSP）

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對於玹珠胞弟再發文指控，今天稍後時間DSP娛樂再發聲指，對於有網民散佈虛假事實，公司認為已無法再通過對話溝通，因而決定以法律途徑向玹珠、其家人及自稱好友的網民進行追究。

人氣最高的李娜恩被認定為主欺凌者，活動大受影響。（media sr）

按圖睇玹珠近照：