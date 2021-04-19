Elkie莊錠欣擔心警察繼父工作危險　表態「我是藍絲」望互相尊重

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-19 13:53

前韓團CLC中的香港成員Elkie莊錠欣二月退團後，現正集中內地活動，她也不時在YouTube拍片分享在內地的生活。可是Elkie早前在IG發文向內地軍人致敬曾引起爭議，近日她接受傳媒訪問時大方談及此事，直言曾因2019年的反修例風波和工作而患上情緒病。

Elkie莊錠欣@前CLC IG致敬內地軍人 一夜急跌2萬粉絲

Elkie今年2月在IG向內地軍人致敬，被粉絲留言鬧爆。（IG/@chongtingyanelkie）

Elkie因在IG致敬內地軍人後，粉絲一夜間大跌，更被鬧爆「人民幣真香」等。最近Elkie接受傳媒訪問時回應放棄香港人身份的指控，她則講到自己在香港土生土長，不理解為何要放棄其身份。Elkie也表示不介意表明立場，同時也不會評論他人的想法，大方承認「我是藍絲」。莊錠欣透露當時已因舊公司CUBE娛樂的不公平待遇而煩惱，加上網民要求遠在韓國的她表態，因而令和平主義者的她出現抑鬱症狀，甚至曾在健身室失控大哭。

Elkie表示不介意表態，分享曾因此事而出現抑鬱情況。（IG/@chongtingyanelkie）

莊錠欣的繼父為香港警察，她亦有在訪問中講到有與繼父討論香港的情況，擔心繼父的工作有危險性。可是當時Elkie卻無法幫助到他，但表示支持繼父的工作，亦支持香港警察。被問到會否擔心表態後再有粉絲流失，Elkie坦言一定會有，但認為總有與自己相同想法的人，希望大家能互相尊重。現時Elkie定居內地並正在準備新歌，但她也講到想回到TVB拍劇，更點名想與馬國明合作，飾演她的妹妹。

Elkie希望疫情緩和後回香港，明言畢竟香港才是她的家。（IG/@chongtingyanelkie）

Elkie曾在TVB拍過20多套作品，她表示之後也希望再與馬國明合作。（網上圖片）

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