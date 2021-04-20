收視滯後報告｜綜藝節目成功拉高收視　《大步走》令人失望

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-20 06:56

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4 月 5 日至 4 月 11 日。今次報告的重點當然是無綫非常重視的現場騷《開心大綜藝》，在剛畢播的翌日便立即公佈直播收視有22點收視，成績已經比早幾星期的同時段好，今次報告也反映出的確能夠刺激收視。不過，綜藝節目雖然有起色，劇集《大步走》更加有點慘不忍睹。

《開心大綜藝》本周收視錄得23.7點，比對上周同時段節目攀升4.5個收視點，多了近30萬人次為了這個節目再次打開電視機，的確是一個不錯的成績，雖然節目被嫌太多「舊橋」，但依然有觀眾給予支持，或者將來再創新一點，可以再將收視推高。除了《開心大綜藝》，坊間反應向好的《尋人記》也有22.3點的收視，對比再上周《你又估我唔到》的15.1點高出7點，很誇張。至於星期六晚的《聲夢傳奇》和《日日媽媽聲》則錄得18.2和17.4點，以這個時段來說是合格有餘，但未去到很大的升幅。另外，《勁歌金曲》新一輯首集13.8點，較上輯壓軸一集於周六(3日)晚11時30分播出之8.1點收視，也多了5.7點，不過很有可能是時段的分別所影響。

第一集《開心大綜藝》有惡搞高官情節：

+ 47 + 47 + 47

綜藝打響頭炮，止住跌勢之餘亦有上升的氣象，但劇集則沒有那麼強勢，《愛•回家之開心速遞》依然是低潮期，只有24.8點，《愛美麗狂想曲》由首周開始便一直下跌，今周只有22.7點。至於迎來大結局的《大步走》，今周創下自己的新高20.1點，最後一集大結局亦是最高一集有21.5點，不過整套劇只有19.28點，連20點都未能達到，的確是慘不忍睹，暫成本年度最低收視劇集。

即睇本年劇集收視排行榜：

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.8點，最高收視周二(6日)晚26.5點。《愛美麗狂想曲》周一至五平均22.7點，最高收視周二(5日)晚23.6點。《大步走》周一至五平均20.1點，最高收視周五(9日)晚大結局21.5點，亦為該劇開播以來最高收視一集。《尋人記》周一至五平均22.3點，最高收視周一(5日)晚首播尋找「大當家倩儀」23.0點。《永遠懷念您 廖啟智:律政強人》周一至五平均6.5點，最高收視周六(10日)7.2點。

即睇詳盡收視報告：

同場加映：「千禧四大花旦」唔只演得仲個個睇得 仲有四位等住爭上位！