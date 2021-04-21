采子前度原來係「新加坡最強富二代」！邱鋒澤擁億萬身家有錢冇女

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 11:15

新加坡歌手邱鋒澤近日因交往一年半的女友采子（謝采紋）介入閨密感情，成為外界焦點，實際上7年前從新加坡赴台發展的他是個富二代，家中經營白咖啡事業，乾姨丈還是知名歌手阿杜，為圓音樂夢就算從助理做起也不喊苦，最後藉由「狼人殺」翻紅，無奈事業成功感情卻出現問題。

32歲邱鋒澤出生於新加坡，本名邱殷龍，從小就懷抱著音樂夢，擁有億萬身家的他一開始就沒打算繼承家業，所幸也獲得支持父母，出道前曾擔任知名音樂人黃韻仁助理，透過不斷學習精進作曲、作詞能力，2014年在台灣正式出道，發行首張創作專輯《Ten Storeys》後，憑藉獨特唱腔、風格成功吸引粉絲關注。 演出多部戲劇、加入《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」主持行列，更讓邱鋒澤演藝事業再創高峰，不僅和歌手陳零九組成「九澤CP」，還與藝人黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等組成「五堅情」，並合作推出多張單曲。

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另外，他2017年和好友張暐弘共同創立唱片公司「原音兄弟」，簽下素有「創作才女」之稱的采子後，除花費千萬資金力捧，還給予對方寫詞、擔任MV導演及剪接的機會，未料卻爆出劈腿風波，甚至連好友都曬出兩人親密照，直呼：「真的看不下去」，證實雙方已交往一年半，邱鋒澤雖透過經紀人回應：「謝謝大家關心，目前我還可以」，仍讓網友們相當憂心。

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