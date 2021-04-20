媽媽你真好看 | 鍾嘉晴為范姜拍照無美感？　劉雯一招增添時髦度

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-20 16:30

內地湖南衛視自從去年打造了《乘風破浪的姐姐》之後，圈中出現了不少女性立意的節目，近日，湖南衛視再度另闢蹊徑，由50+女性視角切入，邀請20位女明星與媽媽們共同參與真人騷《媽媽，你真好看》，助媽媽完成時尚夢，更有超模劉雯、胡兵擔任導師，一播出便稱霸收視冠軍，全網零負評，成績斐然。

20位明星與媽媽，當中也有幾位是明星媽媽同素人女兒。（微博@湖南衛視媽媽你真好看）

節目中，首輪比賽是「面試」，先展示每位媽媽年輕時的照片，再行一段Catwalk，做個簡單的自我介紹或才藝表演，之後同明星女兒完成「小考」挑選道具，5分鐘內完成拍照，挑選出最滿意的一張呈交導師，再進行評選。

胡兵同劉雯氣場十足，專業度備受認可。（視頻截圖）

范姜作為第一組中第二位亮相的媽媽，今年50歲的她同年輕時的樣貌並無太大分別，keep得非常好。在選擇道具的環節，女兒鍾嘉晴非常果斷，迅速選出野餐墊、彩色洗碗手套、水果籃，連劉雯都表示很難想像。成品中，彩色的水果與范姜的印花裙相得益彰，不過就令在場的其他藝人以及胡兵一頭霧水。相反，范姜就感覺有些驚喜，略帶意大利風情之餘，還有些雜誌的感覺。

而身為導師的劉雯也大讚這個創意不錯，但建議將照片一分為二會比較好看，一張單獨呈現范姜的服裝，再將上半張由中間切開，露出臉的部份，這樣是一個比較完整的畫面，如果是一整張反而有些矛盾。

經過劉雯的一番講解，現場在座的嘉賓們都恍然大悟，不得不講，劉雯的專業水準令人佩服，只是一些輕微的小改動，已經令整個造型時髦度加倍，受到網友盛讚，為節目增色不少。