我是女演員 | 鄭元暢助演「侵犯」戲份引爭議　網友：炒作無下限

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-20 19:15

由劉濤、李治廷、鄭元暢等擔任導師的綜藝節目《我就是演員》自官宣以來一直飽受爭議，9位導師除劉濤1位女演員之外，其餘全是男演員，且大部分演技平平，做導師缺乏說服力，加之首輪送票只送男性觀眾，因此遭到網友瘋狂狙擊。

劉濤是唯一女導師，趙雅芝為校長，但未在節目中露面。（微博@我是女演員）

然而，近日節目首播後，再次引起爭議。事緣今集的考核劇集是《還珠格格》系列，但其中一個片段竟然選擇「皇上侵犯香妃」的床戲，且不說這並非經典橋段，要搬上舞台實境演繹就令人匪夷所思，即使是一班專業演員參與的演技競演節目《我就是演員》以及《演員請就位》中，也不曾出現這樣的情節。

點擊下圖睇鄭元暢同考核演員高容方演繹該片段：

+ 7 + 7 + 7

由演繹的過程來看，雖然新人演員高容方的表現尚算OK，也很敬業，但這個考核的內容實在令觀眾感到不適，畢竟真正演戲時，吻戲、床戲是劇情需要，如果是拍影視作品自然無問題，但作為一個娛樂綜藝，單獨拎出這一段作為考核，完全無實際意義，純粹譁眾取寵，且讓參與表演的女演員以及在場的女性們都有些難堪，真是有些離譜。

下一集中還有實景公演......（視頻截圖）

其實去年《演員請就位》中，也曾重現過《還珠格格II》的片段，就是小燕子在翰軒棋社做苦力、被虐待時的場景，當時還改編為了一個戲中戲的形式。作為經典劇集，《還珠格格》有很多可以選擇的情節，加之《我是女演員》是以選女演員為主，大可讓參賽的女演員們互相搭戲，原劇中小燕子、紫薇、金鎖等的對手戲也不少，沒必要夾硬加入男演員，還要偏偏選擇「侵犯」的情節，似乎節目組並沒有認真考量、篩選哪些片段適合現場表演，難免令網友懷疑是想以此為賣點，藉機炒作。