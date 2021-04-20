大整蠱｜林盛斌被爆年賺兩千萬　傳每場司儀騷收六位數吸金力強

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-20 23:00

由艾粒同農夫主持的TVB節目《大整蠱》日前正式播出，首集就上演一場慈善飛車騷，安排被整蠱的對象林盛斌（Bob）擔任主持，設計了一場飛車意外事件，特技人更成身着火，嚇到阿Bob飆冷汗兼凸出雙下巴，甚至忍不住爆粗！節目出街後，觀眾都大讚阿Bob好英勇，不過Bob在接受《香港01》訪問時就表現謙虛：「首先好多謝咁多位觀眾同網友有睇，見到好多人留言討論我嘅表現，好多謝大家嘅讚賞，英勇兩個字絶對唔敢當，講英勇嗰個着火嘅特技人先至係，當時真係嚇死我，佢真係好犀利。」

林盛斌（Bob）即時拉走馮盈盈，好Man！（電視截圖）

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Bob笑言其實自己都好驚離心力，但考慮到拍檔馮盈盈講過好驚坐快車，所以在那一刻他就自告奮勇頂替陳楨怡（Celina）：「其實一上到車已經有少少後悔，但係已經應承咗，唯有死頂，哈哈！」不過Bob曾因為心臟出現問題，年紀輕輕就做了「通波仔」手術，不少網民都擔心他的身體狀況，他亦有多謝大家關心：「都相隔咗一段好長嘅時間，我亦好乖keep住食藥同食好多保健品，所以而家我嘅心臟同身體都非常健康，不過飄移甩尾嘅時候，個心離一離就真係要有好強意志力先至可以撐到，你見我面容扭曲到咁就知道我係堅淆底嘅，落車嗰下唔係講笑，真係有少少暈暈哋！」

Bob曾在2013年的節目《玩嘢王》中被李思捷大整蠱。（影片截圖）

Bob當年都好愕然。（影片截圖）

其實Bob曾在2013年的節目《玩嘢王》中被李思捷大整蠱，當時李思捷擺下十幾圍酒席，動員數十人喪玩婚禮司儀Bob，但面對結婚蛋糕跌落地、思捷醉酒鬧事、舊愛搶新娘、契爺暈低等突發事件，Bob都一一從容應對，「執生」功力一流，因而被封「MC執生王」！除了幕前工作之外，Bob還獲邀擔任宴會司儀，有傳出名是「爆騷王」的他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，而C君在《大整蠱》中更大爆Bob的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」不過Bob就否認：「你唔好聽佢亂講啦。」

C君大爆Bob年賺2000萬！（視覺中國）

雖然Bob避談收入，但一向口才了得的他身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，他更不時分享致富之道。Bob曾分享過一個「長銀包旺財運法」，並表示這個習慣已經持續了8、9年，所用的銀包更愈換愈貴：「我發現我嘅財運真係有所嘅提升，我嘅年收入亦不知不覺間一步一步多咗。曾經有一個好有趣嘅統計數字，你嘅年收入（當然未必絕對準確），大約係你銀包價值嘅200倍。」

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當然Bob的致富之道絕對不止這樣，但愈住愈富貴的他與太太黃乙頤（Pearl）及四個仔女一家六口住在九龍塘四層獨立屋，經常上門作客的C君更形容他的屋企「大過地球」，可見他絕對吸金力驚人！被封為圈中隱形富豪的Bob自言努力工作都是為了家人：「負擔當然大，但係如果可以畀到屋企人舒適安穩嘅生活，呢個都係我嘅目標嚟嘅。」果然是好老公、好爸爸的代表！

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