妻子的浪漫旅行5 | 張馨月曾任情趣內衣模特兒　林峯：不是黑歷史

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-21 16:30

林峯同張馨月自從2019年宣布結婚後，兩人承受了不少輿論壓力，而在近排開播的真人騷《妻子的浪漫旅行》第五季中，林峯談論得最多的話題也是這件事，更透露自己曾另開微博賬號鬧網友，令張馨月也很驚訝。

林峯認自己曾開微博賬號鬧網友。（視頻截圖）

林峯表示，因為張馨月不是圈內人，在一起之後面對了很多惡言，原本自己也不喜歡同人計較，但真的忍無可忍：「我人生中入行二十年，最氣憤就是這件事情！每天給人無端端地罵，這個真的受不了。」他狠批網絡暴力太可恨，因為這已經影響到自己最重要的人：「攻擊我，隨便！沒問題！但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的（人），我跟你沒完！」

林峯一講起張馨月遭網絡暴力就非常氣憤。（視頻截圖）

對於林峯鬧網友一事，張馨月坦言自己並不知道，同時也指林峯不是這樣的人，在事後的訪問中，她直言看到其他藝人找到的太太都很漂亮，各方面條件都很優秀，但自己就是個普通的女生，因此大家就會說林峯眼光不好：「其實我看了是挺難受的，因為我不想別人這麼說我老公。」張馨月忍不住淚流：「加上我的事我怕影響到他，我心裡還是挺不舒服的。」

張馨月指自己看到網絡輿論心裡很難受。（視頻截圖）

張馨月身高173cm，曾獲得2010年全國時尚內衣模特大賽亞軍，擔任平面模特兒多年，還為淘寶拍攝情趣內衣廣告，在大街着抹胸同打底褲行騷拍宣傳片等，在同林峯宣布結婚後，張馨月的過往被網友一一翻出，更有指她整容，因此網友認為她配不上林峯，而林峯的眼光也受到質疑，兩人深陷輿論。

不過，在林峯看來，張馨月以前的工作也是用自己一手一腳賺錢，獨立地去生活：「這個是很不容易的，對我來講並不是什麼黑歷史，希望大家用正確的目光，去對待所有人。」

林峯指張馨月以前的工作都是靠自己，也很不容易。（視頻截圖）

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