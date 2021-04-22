Coffee囝囝學校老師確診　部份師生要隔離：有啲嘢好難講！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 16:47

林芊妤（Coffee）囝囝就讀嘅幼稚園有教師確診，學校需要關閉14天。（IG圖片)

本地新冠肺炎零確診無以為繼，今日（22日）即新增逾20宗確診個案，其中將軍澳綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名職員初步確診，有傳該名初步確診職員是一位班主任。學校向家長發通告指，於昨日（21日）晚上10時接獲衛生防護中心通知，現就讀K3A(a.m.)及K3B(a.m.) 的學生列入密切接觸者，學生需要和一位成人陪同入住隔離營。

Coffee表示為安心，會買快速檢測幫個仔test。(ig圖片)

林芊妤（Coffee）囝囝翟伯伯去年入讀該校的PN班，在媽咪谷已有人關心Coffee囝囝有否受影響，Coffee接受《香港01》訪問時表示昨晚有收到校方的停課通知：「因為我同老公仲有工人姐姐都打咗針，所以應該唔會有影響，但一陣都會去藥房買快速檢測幫個仔test，買個安心。其實佢係PN班，應該就唔會接觸到K3班，不過有啲嘢好難講，尋晚都有啲家長搵我，叫我唔個仔返學住。」Coffee表示昨日教瑜伽班時，才與學生開玩笑表示終於有幾小時me time，但估唔到晚上就收到囝囝學校停課通知。「佢而家又全日可以黏實我，我同佢講聽日唔使返學時，佢答我『好嘢』完全唔知發生咩事。」

將軍澳綠茵英文（國際）幼稚園有教師確診，學校需要關閉14天。（王潔恩攝）

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