李多海玩風筒露出僵硬面頰　似足咸素媛猶如吹氣公仔

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-21 20:30

曾出演韓國電視劇《大話妹》（My Girl）的37歲韓國女演員李多海近年屢傳整容，新聞報道十居其九都與整容變樣又關，與當年的清純鄰家女孩形象大相逕庭。前日（19日）是她的正日生日，她在Instagram公開多張去酒店Staycation玩樂的照片，然而卻又再一次因為認不出的外貌而成為焦點，甚至有網民指出她變得愈來愈似女星咸素媛，十足兩姊妹。

李多海2005年就因《大話妹》爆紅，當時的外貌非常清秀。（劇照）

李多海生日當日在一晚盛惠過萬港元的MeMeMi Penthouse慶祝，房間內佈置了少女味滿滿的氣球，當然少不了打卡呃like的指定動作，她更拍片拿起一部Dyson風筒扮拍洗頭水廣告非常調皮。之後她更換上泳衣帶着氣球去房間內的私人泳池狂影一番，既寫意又快樂，並發文寫道：「現在開始不要再回來的話就好了...我的#生日 又1歲了...」

韓國女星咸素媛有韓版「蛇精女」的稱號。（IG/@ham_so1）

雖然李多海似乎對於年紀的增長不太滿意，但不少粉絲依然力撐她仍然望落好年輕不需要擔心。不過，不少網民都認為李多海實在太瘦削，她穿上泳衣之後胸骨尤其明顯，而且亦有不少聲音指李多海的五官亦有變化的趨勢，不但面頰變得僵硬似足吹氣公仔，更甚有咸素媛的影子。

李多海生日當日在一晚盛惠過萬港元的MeMeMi Penthouse慶祝。（Instagram：@leedahey4eva）

不少網民都認為李多海實在太瘦削，她穿上泳衣之後胸骨尤其明顯。（Instagram：@leedahey4eva）

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李多海出道以來多次被傳整容，17歲時參加「春香小姐」選美比賽獲得冠軍後開始演藝事業，2005年與李棟旭主演電視劇《My Girl大話妹》後人氣急升，並在亞洲地區走紅。當年的李多海因為調皮可愛的外表而大受觀眾喜愛，包包面亦成為她的特色。李多海其實於2013年曾經在節目中承認自己整過容：「以前的我是個胖胖的女生，我亦做了一些改造。」自此之後，李多海的臉就變得愈來愈尖，與被稱爲「顏值最巔峰」的樣貌漸行漸遠。

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