姜濤餓鬼上身獸性大發　193連環遭殃：佢咬我乳頭呀

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-23 16:45

阿Dee一心食花生。(影片截圖)

昨晚播出一集嘅《考有Feel》繼續有MIRROR成員姜濤、江𤒹生（Anson Kong）及邱士縉（Stanley）對戰193、阿Dee及羅沛琪（Pinky），喺上一集成魔嘅姜濤，今集似乎係餓鬼上身，除咗食麵食到唔記得遊戲進行中之外，最後連193嘅腳同乳頭都唔放過，難怪連小儀都話：「過往做節目都有混亂，但冇呢度咁癲，呢度癲嘅，完全係黐線！」

估唔到姜濤可以將食物喺鏡頭前吐出嚟，並降落在阿Dee手上。(影片截圖)

喺「老眼花花」環節中，MIRROR組因估錯食物，搞到要試食「豆豉魚肝油牛奶蘿蔔糕」，姜濤喺試食時面有難色，諗住食花生嘅阿Dee用手鉗實姜濤，防止佢飲水，結果姜濤竟然將口中嘅食物吐在阿Dee手上，令眾人即時爆笑，面對手上嘅嘔吐物，阿Dee對姜濤表示:「你以為自己真係bb呀?」

輪到食麵包。(影片截圖)

喺「味來報道」環節中，眾人需蒙眼試食一種食物，姜濤發現自己試食嘅係雞尾包後，將減肥一事忘卻，食完再食，仲大叫「花姐，我為工作咋！」並露出滿足嘅表情，完成唔理AK同Stanley在旁咆哮「唔好掛住食呀」、「你收工先食呀！」。之後到Stanley試食時，被綁上雙手嘅姜濤一心偷食剛剛食剩嘅麵包，被發現之後仲話「你繼續估，唔好理我」但其實呢一部分係需要姜濤估到底Stanley食咗咩，埸面爆笑。

明明係風狂大決鬥，但阿Dee又被姜濤攻擊，仲將佢倒轉拎起嚟行，力的表現。(影片截圖)

到「風狂大決鬥」環節時，姜濤再次遇上阿Dee，二人不問世事，打足全程，期間姜濤更將阿Dee整個人反轉拎起，格鬥一樣，及後193加入戰團，結果先係遭姜濤咬腳，之後姜濤發現193將其睡衣「攝」在衝衣後，先係咬193腰，之後將193反轉，直接攻擊其乳頭，衣衫襤褸嘅193大叫「佢咬我粒Lin呀」場面完全失控，但觀眾睇得十分過癮，仲係咁提議ViuTV加人工比193，又指姜濤呢兩集完全係無偶包可言，非常投入。

本身姜濤需要喺狂風中穿上睡衣。(影片截圖)

呢隻腳係193。(影片截圖)

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