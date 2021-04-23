趙麗穎馮紹峰離婚網友意難平　還有4對「金童玉女」令人感慨

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-23 22:49

內地女星趙麗穎同馮紹峰於今日（23日）宣布離婚，結束兩年多的婚姻，將共同撫養孩子。事件即刻震驚全網，引起網友熱議。

網友對兩人離婚大感震驚。（VCG）

2018年，馮紹峰同趙麗穎合作的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》播出後口碑收視雙收，作為兩人婚後首套播出的劇集，不少網友都非常看好他們的婚姻，且今年2月曾同遊三亞，3月時還有網友撞到馮紹峰同趙麗穎玩密室逃脫，想不到竟然在4月離婚，也難怪網友大感意外，紛紛表示「意難平」。

+ 2 + 2 + 2

除了趙麗穎之外，其實圈中有不少曾經被人看好的「金童玉女」，但最終都分道揚鑣，或者離婚傳言不斷，譬如以下這幾對。

范冰冰於2015年在微博首度公開戀情，承認同李晨交往，兩人感情穩定，獲業內外看好。兩年後，男方更在冰冰36歲生日當天求婚成功，在大家以為他們好事將近之時，冰冰卻在2018年被爆逃稅及陰陽合同，事業戛然而止，最終在2019年6月宣布同李晨分手，令人可惜。

冰冰同李晨曾經愛得甜蜜。（VCG）

+ 2 + 2 + 2

圈中長年人氣高企的楊冪在參演清宮劇《宮鎖心玉》之前做過不少配角，2011年，她與劉愷威拍攝電視劇《如意》因戲生情，翌年公開戀情，當時雙方的事業也正值巔峰，交往3年後，兩人在2014年於峇厘島舉辦婚禮，同年6月，楊冪誕下女兒小糯米，一家三口幸福美滿。不過，隨著楊冪人氣越來越高，兩人的互動也越來越少，最終敵不過七年之癢，在2018年發表離婚聲明。

曾經被看好的楊冪同劉愷威也敵不過七年之癢。（VCG）

+ 2 + 2 + 2

Angelababy（楊穎）同黃曉明曾經愛得高調，2014年，男方在baby生日當天送上蘭寶基尼，兩人正式承認交往四年的戀情。翌年10月兩人於上海舉辦婚禮，宴請2000人，數百位圈中紅星出席，聲勢浩大，當時創下明星婚禮記錄，baby更被部分外媒稱之為「中國版Kim Kardarshian」。同樣地，在2017年baby誕下小海綿之後，夫妻間的互動也逐漸減少，近年更屢傳婚變，「金童玉女」感大減。

曾經愛得高調的黃曉明同baby。（VCG）

+ 2 + 2 + 2

而最感慨的一對，要數董璇同高雲翔。兩人在2009年擦出愛火，拍拖兩年後拉埋天窗，於2016年誕下女兒小酒窩。婚後的董璇大量減產，將大部分時間放在家庭上，而高雲翔雖然在2002年已經開始拍戲，但一直發展平平，直到2015年同孫儷合作劇集《羋月傳》之後，事業才有較大起色，可惜好景不長，被外界譽為好男人的高雲翔在2018年3月於澳洲拍戲期間，被爆同男性友人王晶涉嫌性侵一名36歲女子，事發後董璇第一時間前往澳洲，在當地租樓，與老公共渡難關，而高雲翔與王晶也否認所有控罪，原本以為事件有所轉機，但在案發現場找到含有高雲翔DNA的精液，就算沒有構成犯罪，也坐實他婚內出軌，因此在2019年7月，董璇、高雲翔正式離婚。在2020年3月的終審中，陪審團認為高雲翔、王晶所有罪名不成立，不過形象與事業都一落千丈，家庭也支離破碎。

圈中公認的「金童玉女」。（VCG）