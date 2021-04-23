聲夢傳奇｜14歲姚焯菲出戰　王灝兒教導訊息量大：擔心佢吸收唔到

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-23 22:30

無綫節目《聲夢傳奇》明晚（24/04）將會播出第三集，亦是選秀比賽的第二回合。上一集蔡愷穎只得4票，成為比賽中第一個被Foul出局的學員，今集剩餘的14位學員就會分成兩紅、藍兩組，藍隊由衛蘭及江海迦（AGA）擔任導師，而紅隊則由，周柏豪、王灝兒（JW）和泳兒擔任導師 。

林智樂 （Felix）迎戰姚焯菲（Chantel）。

由第三集開始，賽制亦會變得更加緊張刺激，比賽會分成七個回合，每個回合各自派出一 位隊員battle，之後再由25位專業評審評分，最後累計總票數較低的一隊，該隊導師就要決定淘汰哪一位學員。

《聲夢傳奇》15位參賽者，最後會剩幾多個留低？（葉志明攝）

上回合姚焯菲（Chantel）和潘靜文 （Sherman）分別只取得9分及5分，因而跌入危險區，更險些被淘汰。導師周柏豪選了潘靜文加入紅隊後，就不斷鼓勵Sherman：「有時被人睇低一線都未必係壞事，最緊要自己爭氣！」 不過潘靜文就反言自己會在下回合被淘汰 ：「喺呢間房危險區走出嚟嘅陰影好大， 我上次Band Rehearsal係差到貼地。」

JW王灝兒親自教姚焯菲（Chantel ）。

姚焯菲今次揀選JW王灝兒的歌，並獲她親自指點，不過王灝兒卻表示十分擔心姚焯菲的演出：「我比咗好多information，我好驚佢吸收唔到。 」而藍隊則派出林智樂 （Felix）迎戰，評審之一的陳彥廷說：「Felix有好大進步，可惜Chantel嘅進步比Felix更大。」《聲夢傳奇》真的愈來愈緊張。

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