聲夢傳奇｜林沚羿原來曾拍《蜘蛛俠2》　3歲跟爸爸殺入荷里活

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-20 17:33

TVB《聲夢傳奇》日前出場的21歲林沚羿（Venus）原來大有來頭，爸爸林迪安是知名香港動作指導及演員，林沚羿3歲時更跟爸爸到荷里活開工，被導演邀請參演《蜘蛛俠2》，消息傳開後網民即再次睇片搵出究竟林沚羿係邊幕出現。

林沚羿參加《聲夢傳奇》被發現3歲已經進軍荷里活。（Venus IG）

林迪安曾獲金像獎和金馬獎的「最佳動作指導」，演出《無間道》的迪路深入民心，過往更曾演出《古惑仔之人在江湖》中飾演𡃁坤手下「傻強」、《風雲之雄霸天下》的蝙蝠、《百變星君》的斑馬人、《中華英雄》中蒙面飾演的鬼僕等等。不過林迪安真正身份其實是位武術或動作指導，90年代尾殺入荷里活，為《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）以及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）擔任武術指導。

正中間的便是年屆58歲的林迪安，新造型相當有型，跟吳岱融有得揮。(麥長青微博)

正因為當年林迪安一家大細一起到美國開工，林沚羿3歲時跟住爸爸在片場游走，幸運地被導演Sam Raimi邀請演出《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2），更跟首代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）有對手戲， 當中一場「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩正是林沚羿，戲中更有將近兩分鐘的危險場面戲分，不過有爸爸在場睇實當然無問題啦！

林沚羿曾跟杜比麥奎爾對戲。（影片擷圖）

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林沚羿現時已亭亭玉立。（Venus IG）

點擊睇Venus同佢爸爸的靚相：