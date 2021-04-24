梁凱寧任客席導師分享主播心得　獲讚專業：外在內在都好過陳嘉倩

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-24 19:45

現年28歲的梁凱寧（Maggie）自2019年9月初宣布結束無綫新聞部主播生涯之後，除了曾擔任香港開電視節目《開嚟見我》主持之外，更獲母校浸會大學邀請，回學校擔任客席導師。日前Maggie在IG透露已經完成了本學期的課程，好開心可以同一班00後學生交流心得：「好多人會認為主播只係『花瓶』、係『讀稿機器』，其實絕對唔係！稱職嘅主播除咗要字正腔圓，聲線厚實，語調恰當，既有權威同時亦要有親和力，令觀眾感覺『入屋』；遇到機件故障，稿件甩漏，我哋都要保持冷靜，即時執生；最重要係，當遇上重大突發新聞，我哋要按電視畫面，客觀、中立咁做即時旁述，整合資料，更有機會要做即時傳譯。」

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Maggie除了分享自己做主播的心得之外，更對一班學生寄語：「我希望過完今個sem之後，即使同學冇打算做新聞主播，亦都可以有所得着。因為學做主播嘅技巧，尤其係wrap up、adlib、做訪談節目、仲有準確咬字、聲線運用、語氣掌握等等，全部都可以應用返喺做電視或電台記者，甚至係其他傳媒工作者身上。」網民紛紛留言大讚她專業：「好有親和力」、「完美新聞女神」、「最美主播」，更有人將她同前新聞小花陳嘉倩作比較：「果然外在內在都好過陳嘉倩」，事緣陳嘉倩近期因為在ViuTV節目《學神出沒注意》中的表現而被狠批駕駛技術及態度有問題，網民更洗版鬧爆她是「公路炸彈」！

陳嘉倩被網民封為「公路炸彈」。（影片截圖）

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