沈卓盈(Jess)在2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚,並在今年元旦宣布懷孕喜訊,陀B八個月的她今日(22日)在IG Post出與老公的合照,並公布BB的性別:「It’s a boy! Hello~ Babe J~ Papa & Mama looking forward to see you. #媽媽的小情人 #soexcited」。相中穿上露膊白色長裙的Jess同老公分別拿着寫上「It’s a boy」及「Baby J」字樣的氣球,幸福滿瀉!