黑道律師文森佐︱宋仲基慘遭郭東延背叛　中槍生死未卜

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-25 13:45

由宋仲基、全汝彬和玉澤演主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo）停播一週後，昨晚（24日）播出第17集。可是觀眾正以為宋仲基的復仇之路有起色之時，竟慘被郭東延背叛，更遭槍擊生死未卜。

劇迷激讚宋仲基這一幕霸氣十足！（Netflix截圖）

上集講到玉澤演等人殺了宋仲基母親，宋仲基為了報仇，帶槍去到玉澤演等人聚集的地方，更在眾人面前殺了兇手。不過宋仲基這次未有殺對方任何一人，他講到：「今天不是你們的忌日，我相信一個原則『毫無痛苦地死去是種福氣』。我將提供你們兩項體驗，比死更難熬的羞辱，以及能慢慢感受各階段痛苦的死亡…」更射傷玉澤演的右耳作為頭盤，被觀眾激讚霸氣十足！

按圖睇宋仲基型爆宣戰一幕：

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宋仲基最後僅射傷玉澤演的右耳，給他一點下馬威。（Netflix截圖）

「錦加大廈」租戶聯手與宋仲基對付玉澤演方。（Netflix截圖）

宋仲基成功令玉澤演公司投資者全部割席。（Netflix截圖）

而原來與宋仲基聯手對付胞兄玉澤演的郭東延，今集竟背叛宋仲基。可是宋仲基早就預想到郭東延會背叛他，二人用槍指着對方僵持不下。這時國際刑警組織人員突然持槍衝入，命令宋仲基放下手槍並要把他逮捕回意大利。就在這一個空檔，郭東延開槍射向宋仲基的心臟附近，令他受傷倒地，繼被貨車撞後又一次生死未卜。

郭東延達成自己的目的後背叛宋仲基。（Netflix截圖）

宋仲基遭槍擊生死未卜。（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基被背叛再中槍一幕：