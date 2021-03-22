黑道律師文森佐︱宋仲基黑手黨身份曝光　激烈槍戰刷新高收視

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-22 15:30

人氣韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）昨晚播出第10集，宋仲基黑手黨身份曝光外，他與全汝彬亦知道了「巴別集團」背後真正會長是玉澤演的事實，雙方展開激烈的對抗。宋仲基更不惜以身設局，與對方展開激烈槍戰，收視刷新至12.745%。

「巴別集團」受害者家屬被自殺。（Netflix截圖）

宋仲基和全汝彬見到受害者家屬遇害，下定決心要報復。（Netflix截圖）

宋仲基和全汝彬為「巴別集團」受害者家屬打官司，為了報復，「巴別集團」派人殺害一行人並扮成自殺案件。由於警察到檢方都是「巴別集團」收買過的人，所以就算宋仲基獲得家屬被害閉路電視也沒有用。為了進一步調查真正會長的身份，宋仲基後來之好在網上公開該影片，設局引「巴別集團」的人前來殺他，同時他黑手黨的身份亦已被玉澤演查出。

玉澤演查出宋仲基黑手黨的身份。（Netflix截圖）

宋仲基與「巴別集團」殺手在上演槍戰，成功刺激收視！（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基激烈槍戰：

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宋仲基與「巴別集團」殺手在一隧道上演槍戰，就算要一人對抗三人，宋仲基也沒有失手成功擊敗三人，並取得玉澤演是真正會長的重要情報。同一時間全汝彬得悉宋仲基把自己身陷險境後非常擔心，趕到現場後二人大力擁抱，最後更一同望着在場的玉澤演，暗示真正對抗將開始！激烈槍戰成功刺激收視，昨晚一集更錄得暫時全劇最高收視，劇迷好評不斷。

玉澤演的身份亦已被宋仲基及全汝彬發現。（Netflix截圖）

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