黑道律師文森佐︱宋仲基全汝彬終有咀戲　隨即被打爆頭有生命危險

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-05 16:00

由宋仲基、全汝彬和玉澤演主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo）昨晚（4日）播出第14集，劇迷等了快兩個月，終於等到宋仲基和全汝彬的第一場咀戲，兩人感情逐漸升溫。可是宋仲基隨即又陷入危機，似乎更有生命危險。

玉澤演在發佈會上被血油淋頭大出醜。（Netflix截圖）

上集講到宋仲基和全汝彬成功破壞了玉澤演的發佈會，令他當眾出醜後，玉澤演從意大利請來了宋仲基的死敵，並對他展開報仇計劃。另一邊宋仲基為了獲得玉澤演洗黑錢的證據，與全汝彬假扮情侶到一間畫廊調查。誰不知原本真正要到訪畫廊的情侶，男方打算向女友求婚，宋仲基只好在被逼下向全汝彬求婚。最後二人更被全場工作人員起鬨要親嘴，全汝彬主動靠近宋仲基，上演了兩人的初吻。

宋仲基被逼求婚無奈又搞笑。（Netflix截圖）

意外的求婚亦造就了宋仲基和全汝彬的初吻。（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基、全汝彬的初吻：

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雖然宋仲基被逼求婚情況無奈又搞笑，但劇迷都忍不住大讚他的一句「Will you marry me?」冧死人，最後二人的深情擁吻，亦感受到逐漸升溫的感情。不過宋仲基和全汝彬成功獲得證據後，宋仲基發現自己被跟蹤，於是他刻意讓全汝彬買啤酒離開。宋仲基走到天台後，被三名死敵的殺手包圍，他不但被打爆頭更被以用槍指頭，未知之後會否再次有生命危險。

宋仲基不但被打爆頭更被以用槍指頭。（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基陷入危險一幕：